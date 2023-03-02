Salió el sol para Kevin Durant en su debut con Phoenix

Salió el sol para Kevin Durant en su debut con los Suns de Phoenix, al aportar 23 puntos en la victoria sobre los Hornets de Charlotte en el Spectrum Center en el Carolina del Norte. Fue el primer encuentro del llamado nuevo “superequipo” del desierto, comandado por KD, Chris Paul, Devin Booker y DeAndre Ayton.

Durant llegó proveniente de los Nets de Brooklyn, junto a T.J. Warren a cambio de Mikal Bridges, Cam Johnson, 4 selecciones primera ronda y una más que será intercambiada en 2028. Este cambio puso a Phoenix nuevamente en la contienda de la Conferencia Oeste y en la pelea por volver a las Finales de la NBA por primera vez desde 2021, cuando cayeron 4-2 contra los Bucks de Milwaukee.

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El debut de Kevin Durant con Phoenix

Kevin jugó 27 minutos, y agregó a 6 rebotes y 2 asistencias a su cuenta anotadora de 23. El líder anotador del equipo fue Booker 37 unidades, Ayton finalizó con doble-doble de 16 puntos y 16 rebotes, Paul distribuyó el balón con 11 asistencias frente a los Hornets, el cuarto peor récord de la liga con marca de 20 ganados y 44 perdidos.

Los Suns se mantuvieron en la cuarta plaza del salvaje Oeste con 34 triunfos y 29 descalabros, a 10 juegos del primer lugar que es Denver (44-19), a 5 de Memphis (38-23) y a 3 de Sacramento (36-25). Recordemos que los cuatro primeros por conferencia abren la postemporada en casa, por ello la importancia de que el quinteto dirigido por Monty Williams pueda agarrar ritmo con este cuarteto de cara la postemporada, donde tienen la consigna de llegar lejos debido al talento de su plantilla.

Hasta el momento han tenido una temporada irregular y plagada de lesiones, sobre todo la Booker y recientemente la Durant, por lo que dependerán de la salud de ambos y del resto de su núcleo para poder aspirar a pelear por el Trofeo Larry O’Brien en el mes de julio.

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