ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia la salida de su DT y todos los aficionados quedaron en shock en la rama femenil

Cruz Azul sorprendió a todos sus aficionados durante la mañana de este jueves 26 de febrero al anunciar la destitución de su entrenador. A pesar de ubicarse octavo en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX femenil, La Máquina confirmó la salida de Diego Testas del equipo femenino. El comunicado publicado en redes sociales generó sorpresa entre los miles de aficionados cementeros.

Los detalles sobre la salida de Diego Testas de Cruz Azul

El club realizó un comunicado que fue compartido en redes sociales dando a conocer la salida de su entrenador. La noticia no era esperada por la afición, ya que Cruz Azul marcha en el lugar 8 con 15 unidades dentro de la zona de clasificación a la Liguilla.

Junto con su cuerpo técnico, Testas dejó de formar parte de La Máquina y, según el escrito realizado por la institución cementera, su salida se dio en común acuerdo, por lo que la incertidumbre creció aún más en los aficionados.

Diego Testas dejó de ser DT de Cruz Azul femenil|Crédito: Diego Testas / X

"Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil". "Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos torneos dirigiendo a nuestra escuadra...", es lo que detalla el comunicado realizado por la directiva del club.

Gracias, Diego, por tu trabajo y compromiso dirigiendo a las Celestes.



¡Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos! pic.twitter.com/cfp2QBuzFi — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) February 26, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién será el próximo DT de Cruz Azul femenil?

Reportes mencionan que la Dirección Deportiva Femenil tomó la decisión de que Israel del Real tome las riendas de Cruz Azul femenil de forma interina, quien estará acompañado de Guadalupe Worbis como auxiliar y Laura Maravillas de preparadora física. Sin embargo, no hay información oficial sobre si el club cementero, mientras tanto, buscará un entrenador con experiencia o si confiará en el técnico de casa.

Lo cierto es que el paso de Testas por Cruz Azul femenil fue bueno, habiendo clasificado a las semifinales del Apertura 2025 y haciendo récord de puntos para el club. Por esta razón, su salida generó sorpresa en los aficionados de La Máquina Celeste.