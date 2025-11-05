Keylor Navas generó controversia al publicar esto en redes sociales y la afición de Pumas UNAM lo tundió

Keylor Navas es, posiblemente, la principal razón por la que Pumas UNAM aún puede soñar con la clasificación al Play-In del Apertura 2025 . El portero costarricense le ha sumado experiencia y jerarquía al vestidor auriazul, la cual se vio reflejada en la goleada 4-1 de los universitarios sobre Tijuana en la Jornada 16 de la Liga BBVA MX. Feliz, el ex Real Madrid realizó un posteo en redes que los aficionados rápidamente hicieron viral por una curiosa razón.

El posteo de Keylor Navas en redes que se volvió viral por la afición de Pumas

“Gracias a Dios logramos una victoria que nos permite depender de nosotros para llegar al Play-In”, es lo que escribió Navas en una publicación en su cuenta de Instagram celebrando la victoria frente a Xolos. Sin embargo, la afición de Pumas no se ve confiada ante este panorama, pues en redes sociales afirman que “depender de nosotros” puede ser negativo para los universitarios. Por otro lado, Keylor también fue tendencia por gestos inesperados .

El usuario @sxndxvxxl de X, tomó una captura de pantalla de la publicación de Navas y escribió: “¿Cómo le explicamos a Keylor lo que significa ‘depender de nosotros’ en Pumas?”, abriendo el debate en la red social que hoy pertenece a Elon Musk. La publicación roza las 60 mil visitas y acumula más de 2,000 likes, apoyando la opinión del aficionado universitario.

¿Como le explicamos a Keylor lo que significa “depender de nosotros” en Pumas? pic.twitter.com/O87WeR70JP — JD (@sxndxvxxl) November 4, 2025

La reacción de los aficionados de Pumas a la publicación de Keylor Navas

Las opiniones fueron divididas en las redes, ya que ciertos fanáticos se sienten confiados con la presencia del portero ‘tico’ bajo los tres palos: “Dependemos de Keylor, yo confío en mi capitán”, soltó un aficionado, mientras que otro aseveró: “Se los dices al portero que logró clasificar en un grupo con Italia, Uruguay e Inglaterra…”, por el Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, algunos creen que el panorama es difícil a pesar de estar dentro del Play-In a falta de una fecha: “Cuando Pumas más depende de sí, mayor es el ridículo que hace. La última fue la goleada del Monterrey”, recordó un fanático, mientras que otro soltó: “¿Cómo se lo decimos?”, de forma irónica.

¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In del Apertura 2025?

Actualmente, los Felinos se encuentran en la décima posición con 18 unidades, última plaza que permite ingresar al Play-In de la Liga BBVA MX. En la próxima y última jornada enfrentarán a Cruz Azul de visita y deberán ganar para asegurar la clasificación. Cualquier otro resultado le hará depender de otros equipos, como Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa, quienes aún tienen posibilidades de ingresar a la próxima fase.