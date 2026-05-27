Y a todo esto, qué pasó con Keylor Navas tras la final... dijo algo super triste para la afición

Keylor Navas fue un futbolista fundamental para que Pumas consiguiera jugar la final de la Liga BBVA MX luego de seis años de ausencia. A pesar de su aporte de experiencia y jerarquía bajo los tres palos, no fue suficiente para que la UNAM se proclamara campeón del Clausura 2026, terminando el torneo como subcampeón. Cruz Azul doblegó a los auriazules en Ciudad Universitaria y se quedaron con la corona del futbol mexicano.

Luego de lo que fue el duro golpe recibido al perder la final, el capitán de Pumas se hizo presente en redes sociales y realizó una publicación donde agradece a Dios y a los aficionados auriazules que estuvieron alentando al equipo desde principio a fin. Sin embargo, Navas también expresó su tristeza por no haber conseguido el Clausura 2026 y felicitó a Cruz Azul por el trofeo obtenido.

“Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. GOYA!”, fue lo que expresó el guardameta tico en su cuenta oficial de Instagram después de días de la final perdida.

Keylor Navas firmó su mejor torneo con Pumas

A pesar de no haber conseguido el título de la Liga BBVA MX, el ex Real Madrid completó su mejor temporada con los Felinos. En más de una ocasión, el centroamericano se vistió de héroe para salvar a su equipo, ayudando a que Pumas consiguiera resultados favorables a lo largo de la Fase Regular del Clausura 2026.

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Según la plataforma especializada, Statiskicks, Navas fue el mejor portero de todo el semestre con una calificación global de 6.61 sobre 10, siendo incluido en el mejor equipo del Clausura 2026. El futbolista de la Selección de Costa Rica finalizó la primera fase del torneo como líder con Pumas, sumando 9 porterías invictas: 7 en Fase Regular y 2 en Liguilla.

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Completó un total de 16 partidos, todos como titular, y recibió 15 goles en 1,440 minutos, y recibió una tarjeta roja, razón por la que no estuvo presente en los 17 juegos de Fase Regular. Posteriormente, completó los 6 partidos de Liguilla donde acumuló 9 goles en contra y alcanzó a jugar la Final.

Pumas disfrutará de Navas un año más

La afición de la UNAM podrá seguir disfrutando al tico por un tiempo más. En el mes de marzo, Navas logró llegar a un acuerdo de renovación con la directiva de Pumas, ya que su vínculo con la institución expiraba el próximo 30 de junio.

Ambas partes mostraron intenciones positivas para que el portero costarricense continúe en Pedregal, por lo que anunciaron su renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2027. Esto quiere decir que Navas seguirá escribiendo su historia con el cuadro universitario durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027.