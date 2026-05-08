Keylor Navas quiere regalarle el triunfo ante América a las mamás de Pumas
El arquero de Pumas habló previo al duelo ante América y aseguró que buscarán darle una alegría especial a las madres auriazules este 10 de mayo.
Keylor Navas aseguró que Pumas saldrá con todo para buscar el triunfo ante América y dedicarle una alegría especial a las mamás auriazules en el marco del 10 de mayo. El experimentado arquero destacó la importancia del Clásico Capitalino y señaló que el equipo está motivado para regalarle una victoria a toda la afición universitaria en una fecha tan significativa.