ÚLTIMA HORA: Los Seattle Seahawks tienen su primer baja tras ganar el Super Bowl LX

Klint Kubiak dejará a los Seattle Seahawks tras el Super Bowl LX para convertirse en el nuevo entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, según confirmaciones obtenidas en las últimas horas. Kubiak informó de su decisión a NFL Network, una declaración que despeja los rumores que lo situaban en la órbita de los Raiders desde hace semanas.

La transición se produce inmediatamente después del triunfo de Seattle en el Super Bowl, un cierre que, en la narrativa pública, permitió a Kubiak aceptar la oferta y era esperada por varios equipos que seguían la negociación. Fuentes señalan que Las Vegas había enfocado la búsqueda en Kubiak como su principal opción para encabezar la reconstrucción del equipo y lo habían logrado convencer de tomar las riendas de su franquicia.

¿Qué significa para Seattle perder a Klint Kubiak tras ganar el Super Bowl?

En Seattle la noticia no tomó por sorpresa a la directiva, el gerente general John Schneider confirmó que Kubiak saldrá rumbo a Las Vegas, lo que obliga a los Seahawks a abrir un proceso para nombrar a un nuevo coordinador ofensivo. La salida del estratega representa una baja sensible para el staff técnico que lideró la ofensiva durante la temporada.

¿Qué se espera de la llegada de Klint Kubiak a los Las Vegas Raiders?

La expectativa en Las Vegas incluye cambios amplios en el cuerpo técnico, ya hay señales de reestructuración y de limpieza de puestos propios de una llegada de nuevo entrenador en jefe, y en medios locales analizan cómo Kubiak podría armar su nómina de asistentes. Además, existe especulación sobre fichajes y reencuentros con jugadores y entrenadores con los que trabajó anteriormente. Entre las hipótesis más comentadas está la posibilidad de que la llegada de Kubiak facilite un intento por recuperar a Derek Carr, dada la relación profesional previa entre ambos.

Kubiak, conocido por su trabajo en la coordinación ofensiva y por su perfil joven dentro del circuito de entrenadores, afronta ahora el reto de reconstruir a los Raiders y trasladar a Las Vegas la identidad ofensiva que ayudó a consolidar en Seattle. Para los Seahawks, la tarea inmediata será encontrar un reemplazo capaz de mantener la continuidad tras una temporada que concluyó con el campeonato.

