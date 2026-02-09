El dato histórico que Mike Vrabel se quedó a un paso de conseguir en la derrota de los Patriots

En un Super Bowl, el resultado se lleva el titular, pero la historia siempre guarda un segundo renglón. A veces ese renglón habla de récords, a veces de legado, y a veces de esas rarezas que solo aparecen cuando un entrenador llega al juego grande con pasado de campeón… dentro del campo.

Mike Vrabel se pudo convertir en la tercera persona en ganar el Super Bowl como entrenador y jugador

Mike Vrabel, tres veces campeón como jugador con New England, tuvo la posibilidad de convertirse en apenas el tercer hombre en ganar un Super Bowl como jugador y como head coach, un club que, hasta hoy, solo integran Mike Ditka y Tom Flores.

El antecedente más icónico es el de Ditka. El ex ala cerrada campeón como jugador con Dallas levantó el trofeo como entrenador en jefe de Chicago en el Super Bowl XX, una paliza histórica de 46-10 sobre los Patriots que todavía se usa como referencia cuando se habla de finales sin competencia.

El otro miembro de esa lista es Tom Flores, quien llevó a los Raiders a un título con una etiqueta muy particular: en el Super Bowl XV venció 27-10 a Philadelphia y lo hizo como equipo comodín, el primero en la historia en ganar el Super Bowl desde esa condición. Además, esa campaña quedó marcada por un detalle de resistencia total: los Raiders tuvieron que ganar cuatro juegos de postemporada para llegar al campeonato, una ruta que casi nadie ha repetido.

Vrabel estuvo a una victoria de sentarse con esos dos nombres, pero el Super Bowl LX se le fue. La oportunidad existió, el contexto era perfecto y el peso simbólico era enorme: pasar de campeón con casco y hombreras a campeón con headset y libreta. Esta vez, el trofeo no cayó de su lado, y ese lugar en la historia seguirá con dos sillas ocupadas… y una tercera que quedó vacía.

