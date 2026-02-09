¡ATENCIÓN! Todos los Super Bowl que han ganados los Seahawks en su historia

Los Seattle Seahawks han logrado, hasta la fecha, dos títulos de Super Bowl en la historia de la franquicia, además de varias apariciones en el partido por el campeonato que han definido hitos importantes para la franquicia y su afición.

Te puede interesar: El dato histórico que Mike Vrabel se quedó a un paso de conseguir en la derrota de los Patriots

¿Cuál fue el primer Super Bowl que ganaron los Seattle Seahawks?

El primer título se produjo en la temporada 2013, con la victoria en Super Bowl XLVIII disputado el 2 de febrero de 2014 en MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey). Los Seahawks dominaron a los Denver Broncos por 43–8, en un choque que quedó marcado por la solidez defensiva de Seattle y por la actuación destacada del linebacker Malcolm Smith, elegido MVP del partido. Fue la primera vez que la franquicia alzó el Trofeo Lombardi, y la victoria consolidó el proyecto dirigido por Pete Carroll.

El segundo campeonato llegó en Super Bowl LX (8 de febrero del 2026), cuando Seattle venció a los New England Patriots por 29–13 en Levi’s Stadium. Ese triunfo reafirmó una identidad defensiva dominante de la “Dark Side”, la cual es la defensiva del equipo del estado de Washington y contó con aportes clave en el ataque que permitieron a Seattle cerrar el partido y su primera temporada culminada con título desde 2014. Con este resultado, la franquicia sumó su segundo anillo de la NFL.

¿Cuáles juegos de Super Bowl han perdido los Seattle Seahawks en su historia?

Además de esas dos coronas, los Seahawks han disputado otros Super Bowls que no resultaron en victoria; Super Bowl XL (temporada 2005, derrota ante Pittsburgh Steelers) y Super Bowl XLIX (temporada 2014, derrota ante New England Patriots). Esas apariciones reflejan tanto la consistencia competitiva del club en distintas eras como los altibajos propios de equipos que llegan repetidamente a instancias finales.

En conjunto, la historia de los títulos de Super Bowl de Seattle combina una primera consagración contundente en 2014 con una nueva conquista en 2026 que reafirma la capacidad del club para reconstruirse y volver a disputar el título máximo de la NFL. Las dos coronas, que están separadas por más de una década en logros y contextos diferentes son, hasta ahora, los capítulos más importantes en la trayectoria deportiva de los Seattle Seahawks.

Te puede interesar: Los números del Super Bowl LX: así se construyó el 29-13