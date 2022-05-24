Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Kylian Mbappé revela que tiene un vínculo con el Milan

Tras su renovación con el PSG, Kylian Mbappé ha sido el tema relevante en el mundo del futbol. El francés reveló que tiene simpatía con el Milan

Kylian Mbappé con el PSG

Escrito por: Azteca Deportes

El francés Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, desveló que su "vínculo con el Milan es especial" y que "de pequeño animaba a los 'rossoneri'".

Aficionado ataca a árbitro en partido de la Bundesliga

"Mi vínculo con el Milan es especial. De niño tuve una niñera italiana y pasé mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así, gracias a ellos, yo también animé a los 'rossoneri' y vi muchos partidos del Milan", explicó el galo a la 'Gazzetta dello Sport' después de anunciar su renovación con el PSG.

"Siempre decía: si juego en Italia, solo será en el Milan. Por otro lado, si hubiera dicho lo contrario... me habrían matado. Bromas aparte, no puedo evitar felicitarles por el 'Scudetto', logrado con muchos amigos franceses e Ibrahimovic, una leyenda a la que respeto mucho", apuntó.

Te puede interesar: ¿Benzema llamó traidor a Mbappé?

Kylian Mbappé PSG renovación Real Madrid LaLiga
|REUTERS

En Italia hablan de Mbappé

El director ejecutivo de la Serie A italiana, Luigi De Siervo, aseguró que el nuevo contrato del francés Kylian Mbappé con el PSG "es una maldad absoluta".

"Lo que pasó en París con el nuevo contrato de Mbappé no es bueno, es una maldad absoluta. Debemos estar atentos a este tipo de cosas", declaró De Siervo en la radio italiana 'Rai Gr Parlamento'.

"Si en el futbol hay clubes que siguen pagando esas cifras rimbombantes, el sistema seguirá siendo siempre insostenible, guiado solo por la lógica de los que tienen más dinero, sobre todo para empresas propiedad de los estados y no de empresarios individuales", añadió el mandatario italiano.

De Siervo puso como buen ejemplo el camino que lleva el Milan, flamante campeón de liga: "El modelo de club del Milan es un crecimiento saludable y razonado, con inversiones específicas y planificadas. Afortunadamente, cada vez entran más directivos preparados en el futbol".

El director ejecutivo de la Serie A también trató el tema de la piratería en Italia y de cómo eso provoca que la liga no pueda crecer y competir con la Premier inglesa.

"Tenemos que mejorar de cara al extranjero, porque todo el mundo quiere el primer campeonato de la lista, la Premier, que hace veinte años decidió trabajar juntos en los estadios y en el producto futbolístico en general. Se necesita tiempo, no hay atajos", sentenció.

EFE

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP