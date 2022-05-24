Kylian Mbappé revela que tiene un vínculo con el Milan

El francés Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, desveló que su "vínculo con el Milan es especial" y que "de pequeño animaba a los 'rossoneri'".

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"Mi vínculo con el Milan es especial. De niño tuve una niñera italiana y pasé mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así, gracias a ellos, yo también animé a los 'rossoneri' y vi muchos partidos del Milan", explicó el galo a la 'Gazzetta dello Sport' después de anunciar su renovación con el PSG.

"Siempre decía: si juego en Italia, solo será en el Milan. Por otro lado, si hubiera dicho lo contrario... me habrían matado. Bromas aparte, no puedo evitar felicitarles por el 'Scudetto', logrado con muchos amigos franceses e Ibrahimovic, una leyenda a la que respeto mucho", apuntó.

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En Italia hablan de Mbappé

El director ejecutivo de la Serie A italiana, Luigi De Siervo, aseguró que el nuevo contrato del francés Kylian Mbappé con el PSG "es una maldad absoluta".

"Lo que pasó en París con el nuevo contrato de Mbappé no es bueno, es una maldad absoluta. Debemos estar atentos a este tipo de cosas", declaró De Siervo en la radio italiana 'Rai Gr Parlamento'.

"Si en el futbol hay clubes que siguen pagando esas cifras rimbombantes, el sistema seguirá siendo siempre insostenible, guiado solo por la lógica de los que tienen más dinero, sobre todo para empresas propiedad de los estados y no de empresarios individuales", añadió el mandatario italiano.

De Siervo puso como buen ejemplo el camino que lleva el Milan, flamante campeón de liga: "El modelo de club del Milan es un crecimiento saludable y razonado, con inversiones específicas y planificadas. Afortunadamente, cada vez entran más directivos preparados en el futbol".

El director ejecutivo de la Serie A también trató el tema de la piratería en Italia y de cómo eso provoca que la liga no pueda crecer y competir con la Premier inglesa.

"Tenemos que mejorar de cara al extranjero, porque todo el mundo quiere el primer campeonato de la lista, la Premier, que hace veinte años decidió trabajar juntos en los estadios y en el producto futbolístico en general. Se necesita tiempo, no hay atajos", sentenció.

EFE

