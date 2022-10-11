Kylian Mbappé buscaría salir del PSG en enero de 2023

El romance de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain podría llegar a su fin. Luego de que el jugador de 23 años de edad renovara con el PSG este verano rechazando al Real Madrid, el delantero francés buscaría salir del conjunto dirigido por Christophe Galtier en enero de 2023.

Según medios europeos, Kylian Mbappé trabaja para buscar su salida del club, no obstante, a pesar de los rumores que siguen sonando sobre una posible llegada a la ‘Casa Blanca’, el destino del atacante no puede ser en el Santiago Bernabéu, pues el único equipo con el que podría firmar con el permiso de Nasser Al-Khelaïfi sería el Liverpool de la Premier League.

Bajo esa condición, el París Saint-Germain estaría dispuesto en colaborar para darle salida a Mbappé, ya que tras renovar, su contrato con el equipo de la capital de Francia se extiende hasta 2024.

Y es que la relación entre el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se encuentra rota por todo lo que aconteció alrededor del ‘Caso Mbappé’ y la Superliga, competencia impulsada por el dirigente del conjunto de La Liga.

Hasta ahora en la Temporada 2022/23 de la Ligue 1, Mbappé tiene un registro de nueve partidos disputados y ocho anotaciones, liderando la tabla de goleadores juntoa Neymar y Terem Moffi, delantero del Lorient.

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Kylian Mbappé sigue deseando jugar en el Real Madrid

A pesar de haber rechazado al Real Madrid este verano, Kylian Mbappé sigue contemplando su llegada al conjunto de La Liga.

Anteriormente, el delantero ya le habría dado el ‘si’ a Florentino Pérez para jugar con el Madrid, sin embargo, las expectativas que se generaron alrededor del fichaje, así como las presiones políticas como la llamada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, habrían paralizado el movimiento para que Mbappé firmara la renovación con el PSG.

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