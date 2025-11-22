La ESTRELLA europea que regresó a las canchas después de 779 días (VIDEO)

El nombre de Paul Pogba volvió a figurar este sábado 22 de noviembre de 2025 en el panorama futbolístico europeo con su reaparición en un encuentro oficial. El jugador ingresó en la parte final del duelo entre el AS Monaco y el Rennes, correspondiente a la Jornada 13 de la Ligue 1, y cerró así un periodo de inactividad que se extendió durante 779 días. Su participación se concretó al minuto 85, cuando sustituyó a Mamadou Coulibaly en un partido que su equipo terminó perdiendo por 4-1.

El regreso del mediocampista se hizo visible desde la semana previa, cuando el técnico Sébastien Pocognoli lo incluyó por primera vez en la lista de convocados. El entrenador explicó que el jugador ya había completado sesiones de trabajo específicas durante la pausa por la Fecha FIFA: “Viene encadenando entrenamientos con buenas sensaciones”, señaló en una conferencia reciente, donde añadió que el cuerpo técnico había podido “simular situaciones reales de partido”.

Aunque su ingreso ocurrió con el encuentro prácticamente definido, Pogba recibió una ovación desde las gradas del Roazhon Park. El propio futbolista expresó sus sensaciones tras el partido. “Me decepcionó perder este partido (1-4), pero al final, sigue siendo una experiencia hermoso, gracias a todos los aficionados que me apoyaron”, declaró. Más adelante añadió sentirse “aliviado de volver a jugar al fútbol” y reconoció que aún debe recuperar su forma física. Sobre su posible presencia en el Mundial de 2026 dijo que “está muy lejos” y que dependerá de su rendimiento en el Monaco.

Su último partido antes de reaparecer en las canchas

Su última aparición con la Juventus fue el 3 de septiembre de 2023, cuando disputó 28 minutos ante el Empoli en la Serie A, días después se confirmó un resultado positivo por DHEA, sustancia que eleva la testosterona. La contramuestra ratificó el hallazgo y el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia dictó una sanción de cuatro años, aunque el castigo fue reducido posteriormente a 18 meses tras su apelación ante el TAS. La defensa argumentó que el futbolista consumió un suplemento adquirido en Estados Unidos bajo la indicación de un médico ajeno a la Juventus.

El periodo de suspensión concluyó en marzo de este año, pero su vuelta a las canchas sufrió diversos atrasos, el jugador sufrió un esguince de tobillo y otras molestias físicas dificultaron su preparación y retrasaron su debut con el Monaco, club al que llegó como agente libre a finales de junio luego de analizar ofertas provenientes de Rusia. La institución francesa atraviesa un escenario de competencia por puestos europeos, se encuentra en el octavo lugar con 20 puntos, ocho por debajo de Marsella y Lens.

La presencia de Pogba ante Rennes marcó su debut en la Ligue 1, una competición en la que no había participado anteriormente pese a su carrera en el Manchester United y la Juventus. El Monaco descontó por conducto del danés Mika Biereth en tiempo añadido, sin que el desarrollo del encuentro se modificara. La aparición del mediocampista simbolizó el cierre de un periodo complejo y la apertura de una nueva etapa en la que busca recuperar continuidad.