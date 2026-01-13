La famosa y querida selección que eligió las playas de México para hospedarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las playas de México son de las opciones de sede de concentración de una querida selección como es la de Uruguay, la cual mandó sus 5 propuestas para hospedarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026 –que ya tiene fecha y horario de arranque –. En el primer puesto se ubica la paradisiaca Playa del Carmen, Quintana Roo, y que forma parte de la Riviera Maya.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) informó en un comunicado que, después de un extensivo análisis técnico y logístico por parte de la dirección técnica y la deportiva, conformaron una lista de 5 ciudades como sus sedes, en la que destaca la playa de México, que cuenta con otras 12 opciones de alojamiento para todas las naciones que participarán en el torneo veraniego.

Uruguay eligió Playa del Carmen, Quintana Roo, como su sede de concentración.|AUF - Selección Uruguaya de Fútbol

“Las ciudades analizadas fueron Playa del Carmen (México), como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón y quinta Austin (Estados Unidos), con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de rendimiento deportivo, privacidad y calidad de vida para la delegación durante una estadía estimada de 30 días”, se lee en el comunicado.

Los motivos y factores que orillaron a Uruguay a querer hospedarse en las playas de México

La Selección de Uruguay destacó en el escrito que tuvo que elegir 5 opciones como requisito de la FIFA, aunque Playa del Carmen es su favorita y quieren que sea su sede de concentración durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para elegir a México, el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa, realizó varias visitas al lugar para evaluar diferentes aspectos como infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y el entorno general de la playa a fin de no entorpecer su trabajo.

Playa del Carmen salió victoriosa sobre las ciudades de Estados Unidos debido a que cuenta con 3 principales factores indispensables para Uruguay, que son:



Infraestructura integrada Alojamiento exclusivo Espacios abiertos y zonas verdes.

La Selección de Uruguay tendrá una respuesta de la FIFA hasta el 16 de enero para saber si le fue aprobada Playa del Carmen como su sede para el torneo más importante de futbol o tendrán que elegir entre las otras 4 opciones.