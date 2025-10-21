Estas serán las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México: lista completa

El Mundial 2026 está a menos de 8 meses de que arranque con el partido inaugural de México en el Estadio Banorte (antes Azteca), inmueble que tiene problemas por los dueños de los palcos . Pese a ello, el país azteca vivirá una fiesta al recibir el evento más importante de futbol, por lo que ya se dieron a conocer las 13 sedes de entrenamiento donde se prepararán las 48 selecciones.

Los centros de entrenamiento están distribuidos en 9 ciudades, desde el norte hasta el sur del país. Hay estados que debido a sus grandes instalaciones tiene 2 sedes, tal es el caso de Guadalajara, Jalisco, donde Chivas y el gobierno deberán arreglar un problema que envuelve al Estadio Akron , inmueble que recibirá 4 partidos del Mundial 2026.

Orlegui Sports El Territorio Santos Modelo será una de las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México

La lista completa de las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México son las siguientes:



Centro Xoloitzcuintle - Tijuana, Baja California Rayados Training Centre – Monterrey, Nuevo León Territorio Santos – Torreón, Coahuila La Nueva Casa del Futbol – Toluca, Estado de México Centro de Alto Rendimiento (CAR) – Ciudad de México Estadio Cuauhtémoc – Puebla La Loma del Centro Deportivo Querétaro - Querétaro Universidad del Futbol – Pachuca, Hidalgo Estadio Hidalgo – Pachuca, Hidalgo Academia Atlas – Guadalajara, Jalisco Verde Valle – Guadalajara, Jalisco Riviera Maya Training Site – Cancún, Quintana Roo Mayakoba Training Centre - Cancún, Quintana Roo

La FIFA acaba de revelar el catálogo de Campamentos Base para las 48 selecciones, y México no solo será sede de partidos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, ¡sino que albergará 13 centros de entrenamiento en total!



¿Cómo se le asignarán las 13 sedes de entrenamiento a las selecciones en el Mundial 2026?

Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 se les asignará una de las 13 sedes de entrenamiento dependiendo dónde les toque jugar. Lo anterior, ya que la FIFA estableció que los campamentos base de los equipos no deberán estar situados a una distancia mayor de 3:30 horas de vuelo.

Debido a esta regla del máximo organismo del futbol, las selecciones que jueguen en Canadá y en el norte de Estados Unidos no podrán utilizar las 2 sedes de entrenamiento que se ubican en Cancún, Quintana Roo, ya que supera el límite de distancia.