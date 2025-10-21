deportes
Nota

Estas serán las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México: lista completa

La Copa del Mundo está cada vez más cerca, por lo que la organización apretó el paso y ya se dieron a conocer los lugares donde entrenarán las 48 selecciones

Estas serán las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México: lista completa
Selección Nacional de México
Estas serán las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México: lista completa
Mundial México 2026
El Mundial 2026 está a menos de 8 meses de que arranque con el partido inaugural de México en el Estadio Banorte (antes Azteca), inmueble que tiene problemas por los dueños de los palcos . Pese a ello, el país azteca vivirá una fiesta al recibir el evento más importante de futbol, por lo que ya se dieron a conocer las 13 sedes de entrenamiento donde se prepararán las 48 selecciones.

Los centros de entrenamiento están distribuidos en 9 ciudades, desde el norte hasta el sur del país. Hay estados que debido a sus grandes instalaciones tiene 2 sedes, tal es el caso de Guadalajara, Jalisco, donde Chivas y el gobierno deberán arreglar un problema que envuelve al Estadio Akron , inmueble que recibirá 4 partidos del Mundial 2026.

Sedes Mundial 2026
Orlegui Sports
El Territorio Santos Modelo será una de las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México

La lista completa de las 13 sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México son las siguientes:

  1. Centro Xoloitzcuintle - Tijuana, Baja California
  2. Rayados Training Centre – Monterrey, Nuevo León
  3. Territorio Santos – Torreón, Coahuila
  4. La Nueva Casa del Futbol – Toluca, Estado de México
  5. Centro de Alto Rendimiento (CAR) – Ciudad de México
  6. Estadio Cuauhtémoc – Puebla
  7. La Loma del Centro Deportivo Querétaro - Querétaro
  8. Universidad del Futbol – Pachuca, Hidalgo
  9. Estadio Hidalgo – Pachuca, Hidalgo
  10. Academia Atlas – Guadalajara, Jalisco
  11. Verde Valle – Guadalajara, Jalisco
  12. Riviera Maya Training Site – Cancún, Quintana Roo
  13. Mayakoba Training Centre - Cancún, Quintana Roo

¿Cómo se le asignarán las 13 sedes de entrenamiento a las selecciones en el Mundial 2026?

Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 se les asignará una de las 13 sedes de entrenamiento dependiendo dónde les toque jugar. Lo anterior, ya que la FIFA estableció que los campamentos base de los equipos no deberán estar situados a una distancia mayor de 3:30 horas de vuelo.

Debido a esta regla del máximo organismo del futbol, las selecciones que jueguen en Canadá y en el norte de Estados Unidos no podrán utilizar las 2 sedes de entrenamiento que se ubican en Cancún, Quintana Roo, ya que supera el límite de distancia.

