OFICIAL: La FIFA publicó cuál será el criterio de DESEMPATE de los 16vos de final del Mundial 2026

Anoche se definieron quienes serán los 32 equipos que disputarán la siguiente etapa en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, los 16vos de final llegan con un formato de eliminación directa y es por eso que la FIFA aclaró cuál será el criterio de desempate si al terminar los 90 minutos de juego el marcador está igualado.

Criterios definidos para los 16vos de final según la FIFA

Para disipar cualquier incertidumbre antes del arranque de estos enfrentamientos, la FIFA ha hecho oficial el criterio de desempate que regirá exclusivamente en los 16vos de final del Mundial 2026. Ante la necesidad de definir a un vencedor tras el tiempo reglamentario, el organismo ha confirmado que se seguirá el protocolo tradicional de las grandes citas futbolísticas:

Tiempo Extra: En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Este periodo permite una última oportunidad para romper el empate mediante el juego activo.



En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Este periodo permite una última oportunidad para romper el empate mediante el juego activo. Tanda de Penales: Si el empate sigue tras los 30 minutos adicionales, el partido se decidirá mediante lanzamientos desde el punto penal. Este método, que garantiza un ganador definitivo, seguirá las normas estándar de la IFAB para asegurar la máxima transparencia.

Recordemos que el primer partido de 16vos de final será entre Sudáfrica y Canadá, comenzará en punto de las 13 horas y este será el primer partido en el que podríamos ver cómo se lleverá a cabo un criterio de desempate.

¿Cuándo y dónde ver a México los 16vos de final?

Después de un paso perfecto por la fase de grupos en la que México consiguió tres victorias de tres posibles jugarán el próximo martes ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el partido comenzará en punto de las 19:00 horas y el partido será transmitido a través de todas nuestras plataformas:



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