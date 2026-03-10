Fórmula 1 analiza cambios en sus reglas tras críticas a los nuevos motores

La temporada apenas comenzó y ya hay debate en el paddock. Tras la primera carrera del año en el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 enfrenta una ola de críticas relacionadas con los nuevos motores, los monoplazas y las reglas que regirán el campeonato rumbo a 2026.

Ante este panorama, los jefes de equipo y las autoridades del campeonato planean analizar posibles cambios en el reglamento durante las próximas semanas. Las conversaciones con la Federación Internacional del Automóvil comenzarán después de la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de China.

El objetivo será evaluar lo ocurrido en las primeras carreras del calendario y determinar si es necesario realizar ajustes antes del Gran Premio de Japón, programado para el 29 de marzo.

La gestión de energía, el gran problema

Aunque los pilotos han celebrado que los nuevos chasis sean más ágiles y se alejen del concepto puro de efecto suelo, el principal foco de críticas se centra en los nuevos propulsores de bajo consumo energético.

Muchos pilotos consideran que la gestión de la batería se ha convertido en un factor demasiado determinante en el rendimiento de los autos. Esto obliga a los conductores a manejar de una manera poco natural, priorizando la administración de energía por encima de la competencia directa en pista.

El británico Lando Norris fue uno de los más críticos después de la carrera en Melbourne. El piloto aseguró que la situación puede generar riesgos y que los adelantamientos se vuelven artificiales.

"Es un caos, vas a tener un gran accidente. Es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y a veces lo hace de forma aleatoria", explicó Norris tras el Gran Premio.

Las cifras mostraron que en Melbourne hubo casi tres veces más adelantamientos que el año pasado, pero varios pilotos consideran que esas maniobras no reflejan un duelo real en pista.

Posibles soluciones en camino

Según reportes del medio especializado The Race, ya hubo conversaciones entre la Fórmula 1, la FIA y los equipos entre las pruebas de Bahréin y la carrera de Australia. Sin embargo, se decidió no reaccionar de inmediato para tener más evidencia sobre el comportamiento de los autos.

Uno de los puntos que se discutirá es modificar los niveles de gestión energética. Entre las opciones está aumentar la potencia del llamado "superclipping", una estrategia que permite recargar la batería al final de las rectas.

Otra alternativa sería reducir la potencia disponible, lo que implicaría menos caballos de fuerza, pero permitiría mantener el rendimiento durante más tiempo.

Además, la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por los conflictos en Medio Oriente podría dar tiempo extra a las autoridades para diseñar un paquete de cambios antes del Gran Premio de Miami en mayo. La temporada apenas arranca, pero el debate ya está sobre la mesa en el Gran Circo.

