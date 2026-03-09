ÚLTIMA HORA: Max Verstappen y Mercedes se unen para dar un anuncio inesperado

El nombre de Max Verstappen volvió a provocar ruido en el mundo del automovilismo y esta vez por una noticia que a primera vista puede parecer impensable.

Max Verstappen correrá con Mercedes.

Pero no se trata de un cambio de escudería en Fórmula 1. El tetracampeón del mundo debutará este año en una de las carreras más legendarias del planeta: las 24 Horas de Nürburgring.

Te puede interesar: Millonaria diferencia: El nuevo sueldo de Checo Pérez en Cadillac vs la fortuna de Verstappen

Y lo hará al volante de un Mercedes-AMG GT3, aunque con un detalle que resume perfectamente la curiosa mezcla de este proyecto: el coche llevará los colores de Red Bull.

Video of Max Verstappen confirming his participation in the 24 Hours of Nürburgring and the reveal of this beautiful livery for the Mercedes-AMG GT3 😍 pic.twitter.com/7bccNtsumQ — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 9, 2026

Verstappen debutará en las 24 Horas de Nürburgring con Mercedes

La participación del neerlandés en la clásica carrera alemana, programada del 14 al 17 de mayo, ha sido confirmada tras meses de rumores dentro del mundo de las carreras de resistencia.

Verstappen competirá con el equipo Winward, que cuenta con respaldo oficial de fábrica y correrá bajo la estructura Verstappen.com Racing.

El piloto de Red Bull compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con tres especialistas en este tipo de competencias: Lucas Auer, Jules Gounon, and Daniel Juncadella.

Todos ellos cuentan con experiencia en el exigente circuito del Nürburgring Nordschleife, uno de los trazados más complejos y peligrosos del automovilismo.

Te puede interesar: Amaga con irse: Verstappen explota contra la nueva Fórmula 1 tras su accidente en Australia

Verstappen cumple un sueño fuera de la Fórmula 1

El propio piloto explicó lo especial que resulta este proyecto para él.

“Nürburgring es un lugar especial. No hay otro circuito como este. Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos”.El neerlandés incluso recordó su primera experiencia en este trazado:

“El año pasado obtuve mi permiso DMSB para el Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos”.

La nticia no implica ningún cambio en su futuro dentro de la Fórmula 1.