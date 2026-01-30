La fortuna que perderá Club América con Víctor Dávila si se confirma su traspaso a Sudamérica
El chileno está a punto de volver a su país con uno de los clubes más grandes del continente americano, pero ello podría afectar las finanzas azulcremas
Colo-Colo está interesado en fichar a Víctor Dávila, quien regresaría a su país tras permanecer varios años en la Liga BBVA MX y en Rusia . El delantero no ha terminado por consolidarse en el conjunto azulcrema, por lo que le vendría bien una salida y así liberar una plaza de extranjero, pero ello le costaría una fortuna al América.
De acuerdo con el periodista Juan Carlos Zúñiga, el conjunto azulcrema aún tendrá que cubrir el 50% de salario del delantero, lo que significa una pérdida de alrededor 750 mil dólares, que en pesos mexicanos son alrededor de 13 millones de pesos. Conoce uno por uno los 6 cambios que hizo la directiva de las Águilas para revertir la mala racha.
Aunque ello no es todo, ya que América también perdería dinero por el traspaso de Dávila. El exjugador de Necaxa se iría a préstamo a Colo-Colo con opción de compra, pero en caso de que el club chileno haga válida la opción de compra, no recuperará la inversión invertida.
El dinero total que perderá América con el traspaso de Dávila
El conjunto de Coapa hizo válida la opción de compra por Víctor Dávila en verano de 2025 con una extensión de contrato hasta 2027, luego de que llegó al club a préstamo, proveniente del CSKA de Moscú de Rusia.
Varios reportes apuntan a que el jugador sería vendido en 2.2 millones de dólares, pero América desembolsó por él alrededor de 7.5 millones, por lo que el club tendrá una pérdida de 5.3 millones de dólares; es decir, 91.5 millones de pesos.
Se espera que el traspaso de Víctor se haga oficial en las próximas horas, luego de permanecer más de un año en el Club América, que con la salida del chileno liberará una plaza de No Formado en México (NFM) y ello le podría beneficiar para contratar a otro extranjero.