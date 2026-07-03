DT de Argentina llena de flores a México y sorprende a todos: “Hizo un gran partido”

A pocas horas de que Argentina enfrente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el director técnico del combinado albiceleste, Lionel Scaloni, ha sorprendido al incluir a la Selección Mexicana en su lista de equipos con mejor desempeño en el certamen. Tras el reciente triunfo de uno de los anfitriones ante Ecuador, que le permitió avanzar a los octavos de final, el estratega argentino no dudó en reconocer la solidez mostrada por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo en Miami, Scaloni analizó el panorama actual de la competencia. Al ser consultado sobre las selecciones que han dejado mejores sensaciones, el técnico señaló: “Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando”.

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Lejos de conformarse, el seleccionador argentino destacó especialmente la capacidad de México para resolver su compromiso con autoridad, diferenciándolo de la tendencia general de paridad que ha marcado esta edición del torneo. “Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil”.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina|X: Argentina

Scaloni habla de Miami en la previa al juego ante Cabo Verde

Más allá del análisis deportivo, Scaloni mostró preocupación por las condiciones meteorológicas en Miami Gardens, donde se esperan temperaturas cercanas a los 32 grados centígrados. El entrenador cuestionó la programación del partido a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), recordando las dificultades enfrentadas durante la final de la Copa América ante Colombia. “Tranquilamente se podría haber jugado a la noche... Si se juega a la tarde, el espectáculo lógicamente no va a ser el mismo”.