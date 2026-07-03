Checo Pérez advierte a Inglaterra en la previa al juego ante México: “No subestimen...”

Mientras la atención deportiva se divide entre la Fórmula 1 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Sergio "Checo" Pérez se encuentra en el foco mediático. A pocos días del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el piloto tapatío habló sobre el desafío entre la Selección Mexicana e Inglaterra, que se celebrará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Y lanzó una fuerte advertencia a los europeos: "No subestimen porque puede ser bastante difícil respirar".

Ante la inquietud de la prensa británica sobre cómo un atleta de alto rendimiento debe enfrentar la altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, Checo fue muy directo en sus recomendaciones. "Hay que ir allí con antelación... con bastante tiempo, como una semana antes. No subestimen eso porque puede ser bastante difícil respirar", advirtió, subrayando la importancia de la aclimatación física para un desafío de tal magnitud.

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A pesar de la rivalidad deportiva que se vivirá en el campo, el mexicano mostró la calidez característica de nuestra afición al ser consultado sobre el recibimiento a los ingleses en el país. "No, la verdad los aficionados mexicanos son realmente muy buenos y estarán encantados de recibir a su selección, queremos que los ingleses se lo pasen bien en nuestro país", declaró con entusiasmo.

Sobre el desempeño del anfitrión, Pérez se mostró optimista pero cauteloso ante el nivel del rival europeo. "Hasta ahora no hemos visto ninguno porque todavía no hemos recibido ningún gol. Pero, ya sabes, aún no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra. Será un buen partido. Estuve viendo a Inglaterra, lograron clasificar, así que creo que el domingo será un buen partido", concluyó.

Checo Pérez no podrá asistir a México vs Inglaterra

Aunque el piloto tenía la ilusión de asistir al encuentro e incluso había contemplado invitar a George Russell, su agenda en Silverstone le impedirá estar presente. La carrera en Inglaterra está programada a las 8:00 a.m. (tiempo de México), lo que hace logísticamente imposible que Checo llegue a la Ciudad de México para el partido de las 18:00 horas. "Me da mucha tristeza correr el domingo y no poder estar en la Ciudad de México... sí, estamos extremadamente emocionados. Creo que no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra hasta ahora, pero soy muy optimista con la Selección Mexicana", finalizó.