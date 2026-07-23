La hazaña de la Liga BBVA MX gracias al Mundial 2026: así aumentó su valor

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una huella imborrable no solo en el plano deportivo, sino también en el mercado financiero del futbol internacional. Según la reciente actualización del prestigioso portal especializado Transfermarkt, el certamen global impulsó de manera contundente la cotización de los torneos más importantes del planeta, y la Liga BBVA MX protagonizó una de las mayores sorpresas al registrar un incremento de su valor total del 5,06%.

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El salto económico llevó al campeonato mexicano a escalar desde los 946,93 millones de euros hasta los 994,85 millones de euros, un crecimiento exponencial impulsado por las destacadas actuaciones individuales de varios de sus futbolistas en la gran cita mundialista. Nombres como los de Erik Lira y la joven revelación Gilberto Mora con la Selección Mexicana, sumados al protagonismo de figuras como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas defendiendo a sus respectivos combinados nacionales, sirvieron como una vitrina internacional que revalorizó los planteles de la liga de manera notable.

Este rendimiento colocó al futbol azteca en la élite del crecimiento financiero post-mundial. De acuerdo con el ranking de Transfermarkt, la Liga MX solo fue superada por la Serie A de Italia en porcentaje de revalorización, dejando por detrás a potencias históricas y ligas de enorme poderío económico como la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Major League Soccer (MLS) y LaLiga española. Este fenómeno confirma que el escaparate internacional de la Copa del Mundo reconfiguró el panorama económico y competitivo de la región, consolidando el atractivo de los clubes locales.

Ranking de ligas que más se valorizaron tras el Mundial 2026