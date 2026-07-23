El MEJOR Mundial de la historia se jugó en México, según este análisis

Casi un siglo después de la primera edición en 1930, el debate sobre cuál fue la mejor Copa del Mundo de la historia sigue abierto. Tras la culminación del torneo en México, Estados Unidos y Canadá, la prestigiosa sección deportiva de The New York Times, The Athletic, encendió la polémica al publicar un exhaustivo ranking que analizó y clasificó las 23 ediciones del máximo certamen del futbol mundial. El resultado dejó una sorpresa mayúscula para los fanáticos: México 1970 fue elegido como el mejor Mundial de todos los tiempos.

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Para definir el podio, el medio estadounidense evaluó el nivel futbolístico, la calidad de los planteles, las historias extradeportivas, el impacto global y las innovaciones tecnológicas de cada época. La edición azteca de 1970 se alzó con el primer puesto gracias a una combinación perfecta de espectáculo inigualable y revolución en las transmisiones televisivas a color. En el plano deportivo, aquel torneo consagró al legendario Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Gerson. "Nadie se ha proclamado campeón del mundo con ese nivel de estilo; Brasil 1970 sigue siendo el equipo más legendario de la historia del fútbol", sentenció la publicación sobre el combinado que marcó un antes y un después en el deporte.

Pelé en México 1970|Alessandro Sabattini/Getty Images

El podio de la clasificación general lo completaron España 1982 en el segundo peldaño —destacado por la explosión de selecciones a 24 participantes y la consagración de la Italia de Paolo Rossi— y México 1986 en el tercer lugar. Sobre esta última edición, el informe remarcó la actuación estelar de Diego Armando Maradona: "Ningún Mundial, ni antes ni después, ha estado tan dominado por un solo jugador. La campaña de Diego Maradona en 1986 sigue siendo la mejor en la historia del torneo", afirmó el análisis al recordar su histórico desempeño desde la fase de grupos hasta la consagración frente a Alemania Federal.

El ranking también dejó sorpresas y puestos discutidos en el Top 10. La reciente edición ingresó directamente en el décimo lugar gracias a su formato ampliado de 48 selecciones y a la enorme cantidad de momentos memorables, aunque el estudio apuntó que el desarrollo de la final constituyó el punto más débil de la competencia. Por su parte, Qatar 2022 —inolvidable por la coronación de Lionel Messi y una de las finales más vibrantes de la historia ante Francia— quedó relegado llamativamente al undécimo puesto, penalizado por la irregularidad de sus fases iniciales y el contexto político de la sede.

Los 10 mejores Mundiales de la historia según The Athletic