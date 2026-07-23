VIRAL: increíble cruce entre Cucurella y streamer argentino

A pesar de que el calendario marca el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales suelen rescatar joyas del pasado que cobran nueva vida con el correr de los días. En las últimas horas, un fragmento protagonizado por el lateral español Marc Cucurella y el popular streamer argentino Davoo Xeneize se volvió viral, desatando todo tipo de comentarios entre los fanáticos del futbol a ambos lados del Atlántico. Y la discusión se generó por un juego que consistía en armar el "11 ideal" entre España 2010 y Argentina 2022.

Marc Cucurella jugador de la selección de España destroza al streamer Argentino Davo Xeneize



Quiso comparar a un jugador Argentino muy promedio contra Xavi Hernández uno de los mejores en la historia de España pic.twitter.com/SBqAmd6VwY — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdades) July 22, 2026

El insólito momento se originó durante un debate futbolístico donde ambos debían armar un hipotético 11 ideal combinando o enfrentando a dos de las mejores selecciones de la historia: la Argentina campeona en Qatar 2022 y la España campeona en Sudáfrica 2010. La discusión transcurría con normalidad línea por línea hasta que el intercambio se encendió por completo en la zona media del campo.

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Cuando el creador de contenido argentino seleccionó a Rodrigo De Paul para su mediocampo, Cucurella respondió mencionando a Xavi Hernández. La confusión inicial del streamer dio pie a una contestación tan rápida como divertida por parte del jugador que recientemente fue adquirido por Real Madrid, quien se refería al histórico cerebro culé simplemente como "el normal" para distinguirlo de Xabi Alonso.

Ante la réplica de Davo argumentando que se trataba de una comparación "pareja", la reacción de Cucurella fue tajante: "No, hombre. ¿Qué pareja? Es un animal. ¿Lo viste a ese tío cómo da vueltitas? Ese tío manejaba el futbol solo". Si bien el lateral reconoció las virtudes de De Paul al catalogarlo como un volante laborioso y box-to-box, cerró el debate con una negativa rotunda que hoy, tras el protagonismo de España en los torneos recientes, vuelve a acaparar todas las miradas en las plataformas digitales.