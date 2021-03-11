La historia de Mia Hamm, la primera estrella del futbol femenil en EUA

Mariel Margaret Hamm nació un 17 de marzo de 1972 en el estado de Alabama, Estados Unidos. Mia Hamm tuvo tres hermanas, todas hijas de un piloto de la Fuerza Aérea. Descubrió su talento para el balompié cuando tenía 12 años. La exfutbolista americana debutó con la Selección de Estados Unidos a los 15 años.

Después, habiendo ya participado con la Selección estadounidense, ingresó a la Universidad de Carolina del Norte, donde estudió la carrera de Ciencias Políticas. Ganó cuatro veces el campeonato de soccer de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA), siendo elegida tres veces como la mejor jugadora de la Conferencia.

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reuters

En 1991, llegó la primera Copa del Mundo Femenil avalada por la FIFA, en China. Con 19 años no solamente participó, sino que junto a su equipo se llevó el trofeo. Mia Hamm pese a su juventud, no desentonó con el resto de sus compañeras, prueba de ello fueron sus dos goles en los primeros dos encuentros con la Selección Estadounidense.

Otro de sus grandes logros de Hamm llegó durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 donde las anfitrionas fueron unas auténticas aplanadoras. Fueron los primeros juegos en incluir la rama femenil del fútbol y Estados Unidos conquistó la medalla de oro venciendo en la final a China 2-1.

Marcó una cifra récord de 158 goles durante su carrera como futbolista en 276 partidos representando su país y finalmente se retiró tras los Olímpicos de Atenas.

Mia Hamm consiguió hacer historia en un mundo donde no existía presencia femenina en el futbol, impulsó la profesionalización del balompié para las norteamericanas, escribió un libro donde narra sus experiencias y creó una fundación. Actualmente, Mia Ham se desempeña como una de las accionistas minoritarias de Los Angeles Football Club y trabaja en la directiva de la A.S. Roma. Sin duda alguna, una revolucionaria del futbol femenil.