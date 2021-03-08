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Las mujeres más trascendentes en la historia del deporte

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Azteca Deportes recordamos a las mujeres más trascendentes en la historia del deporte.

Maria del Rosario
Maria del Rosario

Escrito por: Damián Martínez

El deporte simplemente no sería el mismo sin ellas... sin su pasión, su talento, su esfuerzo, su constancias, su entrega y su dedicación.

El camino de las mujeres en el deporte no ha sido sencillo, a lo largo de la historia, han tenido abrir camino y luchar para conseguir la igualdad de género.

Cómo olvidar a Kathrine Switzer, la atleta alemana que se inscribió fingiendo ser hombre para correr la maratón de Boston en 1967, una competencia que era exclusivamente para hombres. Su valentía y pundonor rompieron paradigmas.

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Otro ejemplo es la gimnasta ucaraniana Larysa Latynina, quien es la mujer más ganadora y laurada en juegos olímpicos al conseguir 18 medallas en su disciplina, una muestra del poder fememnino.

Alguién que no podía faltar es Nadia Comanecci, la primera atleta en la historia del olimpismo en conseguir una calificación perfecta. Un Diez inolvidable en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Nadia Comaneci
Nadia Comaneci

México es cuna de mujeres exitosas y grandes Atletas.

Enriqueta Basilio inmortalizó su nombre al ser la primera mujer en la historia en encender un pebetero olímpico y lo hizo en México 1968.

Soraya Jiménez, nos hizo vibrar, al ser la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los juegos olímpicos de Sídney 2000. Un momento inolvidable.
Y cómo olvidar a Ana Gabriela Guevara, quien nos estremeció al colgarse la medalla de plata en Atenas 2004.

Soraya Jiménez

La taekwoandoín María del Rosario Espinoza nos enseñó que nada es imposible. Es la mujer mexicana en obtener más medallas olímpicas con 3 preseas en su carrera. Oro en Beijing 2008, Bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Simplemente una fuera de serie.

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Paola Espinoza, Lorena Ochoa, Aída Román, Iridia Salazar, Alexa Moreno, Paola Longoria, Renata Zarazúa son solo algunas de las mujeres que día a día ponen el nombre de México muy en alto.

Todas ellas son ejemplo de coraje, determinación, perseverancia y corazón y nos demuestran que las mujeres continúan maravillando al mundo.

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