México cae GOLEADO ante Japón a cinco días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jovenes dirigidos por Alex Diego, se enfrentaron al combinado de Japón en su primer partido en la Relvations Cup 2026 en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz y cayeron por 1-3. Este encuentro representó el primer compromiso para el plantel comandado por Diego, dentro de un torneo que forma parte de su preparación rumbo al Campeonato de la Concacaf 2026.

#Sub20 | Hugo Camberos acortó la distancia en el marcador con este GOLAZO. 🚀



¡A luchar hasta el final!

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Ante una exigente Japón, los jovenes mexicanos no lograron imponer condiciones y terminaron sufriendo una estrepitosa derrota. La escuadra japonesa tomó ventaja en el marcador y logró construir una diferencia de tres goles durante el encuentro. Recién cuando el partido entró en su recta final, México encontró recompensa a su insistencia gracias a una brillante anotación de Hugo Camberos al minuto 75. Más allá del resultado, el encuentro permitió al cuerpo técnico continuar observando el desempeño del grupo y sumar minutos de competencia internacional en una etapa clave del proceso formativo de los chicos.

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México culmina su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por su parte, la selección mayor de México, ultima detalles para lo que será su debut en la justa mundialista dentro de cinco días ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Dicho encuentro, dará inicio a la presentación de las selecciones del Grupo A y posteriormente al resto de naciones que están presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las próximas horas serán fundamentales para que el cuerpo técnico de México termine de delinear el once para el debut. Javier Aguirre sabe que no habrá margen de error frente a la Selección de Sudáfrica, ya que un resultado adverso pondría todo muy cuesta arriba para el combinado nacional. Luego del debut contra el conjunto africano, la selección mexicana continuará su camino en el Grupo A enfrentando a Corea del Sur y posteriormente cerrará su participación en Fase de Grupos jugando con República Checa.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ va por TV Azteca ya que el canal se encargará de transmitir EN VIVO Y GRATIS 32 partidos de la gran justa mundialista.