La inesperada convocatoria del hijo de un presidente para la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 ya inició este martes 4 de agosto, con algunos partidos entre clubes de la MLS y de la Liga BBVA MX. Uno de los que más llamó la atención fue la goliza que le propinó Charlotte a Pumas por marcador de 3-0. Asimismo, la inesperada convocatoria del hijo de un presidente de uno de los llamados 4 Grandes.

El hijo de Víctor Velázquez, presidente de la Máquina, fue convocado por Joel Huiqui para encarar dicho torneo. El "heredero" recién fue integrado a Cruz Azul Hidalgo de la Segunda División del futbol mexicano, pero pausará su participación para integrarse al primer equipo que debuta el viernes 7 de agosto contra Philadelphia.

El hijo de Víctor Velázquez, presidente de la Máquina, fue convocado por Joel Huiqui para encarar dicho torneo.

¿Quién es el hijo del presidente de Cruz Azul?

Víctor Manuel Velázquez Reynoso es hijo del presidente de Cruz Azul, quien desde 2022 aparece registrado con el club. En el Torneo Apertura 2023 estaba en la Sub-18, categoría en la que marcó 2 goles en 11 partidos disputados, 7 de ellos como titular.

TE PUEDE INTERESAR:



El futbolista de 20 años recién fue dado de alta para participar en Cruz Azul Hidalgo, filial de la Máquina que juega en la Liga de Expansión MX. Pero ahora dio un gran salto, ya que por primera vez fue convocado por el primer equipo, por lo que no se descarta que pueda debutar en la Leagues Cup 2026.

Los partidos de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

La Máquina viene de conquistar 2 campeonatos en un par de meses, por lo que es uno de los contendientes para llevarse la Leagues Cup 2026, torneo en el que debuta hasta este viernes 7 de agosto.

