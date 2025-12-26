La ESTRELLA latina que ENAMORÓ a la MLS y amenaza con irse en el 2026

La MLS ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, pero ese mismo crecimiento la pone frente a un reto constante: retener a sus estrellas. Y ahora, una de las más importantes podría estar viviendo sus últimos meses en Estados Unidos. Diego Rossi, figura indiscutida del Columbus Crew, aparece en el radar europeo y su salida en enero de 2026 comienza a tomar forma.

El delantero uruguayo no es un nombre más dentro de la liga. Desde su llegada, se convirtió en sinónimo de gol, regularidad y liderazgo ofensivo. En 187 partidos disputados en la MLS, Rossi acumula 77 goles y 37 asistencias, números que lo colocan entre los atacantes más productivos del campeonato. En la temporada más reciente, firmó 19 goles y cinco asistencias, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El interés llega desde Escocia, específicamente del Celtic, club que hoy dirige Wilfried Nancy, exentrenador del Columbus Crew y uno de los técnicos que mejor supo potenciar el talento del atacante sudamericano.

Diego Rossi nets his second goal of the night! @ColumbusCrew double their lead. pic.twitter.com/wEAUF7g8dM — Major League Soccer (@MLS) May 26, 2024

Wilfried Nancy quiere repetir en el Celtic la fórmula que brilló en la MLS

El arranque de Wilfried Nancy en el banquillo del Celtic no ha sido sencillo. Tras varias derrotas consecutivas, el estratega francés logró algo de oxígeno con una victoria clave ante el Aberdeen, pero el mensaje es claro: necesita refuerzos que conozcan su sistema.

Ahí aparece Diego Rossi como una opción prioritaria. Nancy conoce perfectamente sus movimientos, su inteligencia para atacar espacios y su capacidad para responder en partidos grandes. Según reportes del diario escocés Sunsport, el técnico busca cubrir las bajas ofensivas de Kelechi Iheanacho y Callum Osmand, además de encontrar una alternativa más confiable ante el bajo rendimiento de Johnny Kenny.

Rossi no sería el único nombre seguido de cerca, pero sí uno de los más avanzados en la lista.

Un golpe silencioso para la MLS y el Columbus Crew

La posible salida de Diego Rossi representaría una pérdida sensible para la MLS, no solo por su producción ofensiva, sino por lo que simboliza: un jugador joven, en plenitud y con identidad dentro de la liga.

Para el Columbus Crew, sería el fin de una etapa dorada. Para la MLS, otro recordatorio de que el mercado europeo sigue mirando con atención el talento que se forma y se consolida en Estados Unidos.

El 2026 se asoma como un punto de quiebre. Y mientras el fútbol sigue su curso, la gran pregunta queda en el aire: ¿está la MLS preparada para decirle adiós a una de sus joyas?