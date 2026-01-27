La leyenda del futbol mexicano que rechazó ser presidente del América: no creerás sus razones

Club América es considerado uno de los 4 Grandes del futbol mexicano, por lo que para muchos es muy atractivo jugar o dirigir a la institución. Sin embargo, existe una leyenda que rechazó la propuesta de ser su presidente y ese es Pável Pardo, quien analizó la actualidad de los futbolistas aztecas en Europa .

“Bebé” es considerado un histórico de las Águilas al ser capitán y campeón de liga en el año 2002 y 2005. En el club estuvo en 2 etapas, aunque la más fructífera fue la primera, ya que sus grandes actuaciones con los de Coapa y con la Selección Mexicana le valieron para ir a Europa, donde jugará el delantero que es considerado el nuevo Gilberto Mora.

Pável Pardo rechazó ser presidente de las Águilas ya que no estaba preparado para ocupar dicho puesto|@pavelpardo8

David Medrano reveló en su canal de YouTube que Pardo no solo fue buscado para ser presidente de América, pues también le ofrecieron el puesto en Atlas, club que lo formó y debutó en el futbol profesional. Sin embargo, el mundialista rechazó ambas propuestas, ya que no estaba preparado para sumir tal reto.

TE PUEDE INTERESAR:



“Me decía Memo Cantú: ‘ya te he invitado muchas veces, por qué no [aceptas]’. Le dije creo que no es el momento y ahora que sí es el momento, nadie me quiere”, declaró el canterano del Atlas.

Pável Pardo, la leyenda del futbol mexicano

Pável es un exjugador oriundo de Jalisco que inició su carrera en las inferiores del Atlas, club que lo debutó en Primera División. Posteriormente, fichó por Tecos y su gran momento llegó cuando lo contrata América, donde estuvo en 2 etapas.

El exfutbolista también jugó y fue campeón en Europa con el Sttutgart, donde aún se le recuerda con cariño. Pardo fue 2 veces mundialistas: Francia 98 y Alemania 2006, siendo éste último el mejor y que le valió su pase para emigrar al viejo continente.

Después de su salida del América en 2011, el oriundo de Jalisco fue fichado por el Chicago Fire de la MLS, donde jugó sus últimos años hasta que a principios de 2013 decidió colgar los botines.