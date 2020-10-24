VIDEO: El golazo con el que Luka Modric sentenció al Barcelona en el Clásico

Barcelona, España.- En un partido que se pintó de merengue gracias a la victoria de 3-1 que el Real Madrid le propinó al Barcelona, el jugador croata Luka Modric liquidó el Clásico español con un golazo inolvidable.

modric goal.... this guy is still world class at 35 pic.twitter.com/3iMEX0owiu — #HalaMadrid (@KieranCFC88) October 24, 2020

Con el Real Madrid cerrado, el Barcelona lo intentó con más corazón que cabeza en los últimos minutos y no pudo igualar el encuentro que, con más espacios, Luka Modric decidió en una transición rápida en el minuto 90.

El jugador croata tenía menos de 5 minutos de haber ingresado al campo cuando liquidó las acciones con una jugada individual en la que prácticamente jugó con el cancerbero Neto que nunca pudo alcanzar el esférico gracias a las faenas del exjugador del Tottenham.

