El luchador mexicano que estuvo muerto durante 8 minutos y hoy se gana la vida dando su testimonio

La lucha libre es un deporte de alto riesgo, pues en la historia hay casos de muertes arriba del ring, aunque en este caso el personaje sobrevivió

Pentagón Jr fue el luchador que estuvo muerto durante 8 minutos, hasta que los médicos lo trajeron a la vida nuevamente mediante reanimación. Jesús Andrade Salas, su nombre real, fue el protagonista de un trágico accidente, el cual lo alejó del ring y hoy se encuentra dando su testimonio de vida. La historia del gladiador se asimila a la de Gerard Deulofeu, quien lleva más de 1,000 días fuera de las canchas por una terrible lesión .

El personaje de Pentagón Jr surgió en 1995 e iba en ascenso al ser en némesis de Octagón, que en ese entonces era la estrella de la Triple A, empresa mexicana que fue vendida a la WWE . Sin embargo, la carrera del luchador terminó de un día para otro, luego de sufrir un accidente arriba del ring que casi le cuesta la vida.

Luchador muerto
Lucha Libre y Ya
La primera versión de Pentagón Jr murió durante 8 minutos, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio arriba del ring

Así fue el accidente de Pentagón Jr, que le provocó la muerte durante 8 minutos

Corría el año de 1996, específicamente el 6 de marzo, cuando el elenco de la Caravana Estelar se trasladó a Aguascalientes para protagonizar una función televisada. Sin embargo, ninguno de los luchadores, ni aficionados, ni el propio Pentagón Jr estaban preparados para lo que sucedería tiempo después.

La lucha en la que ocurrió el accidente fue de tercias: La Parka (hoy L.A. Park), Octagón y Rey Misterio Jr frente a Picosis, Pierroth Jr y Pentagón Jr.

La fusión marchaba con orden hasta que La Parka le hizo una pasada (voltereta) al protagonista de esta historia sin nada de peligro, pero lo más grave fue que, al momento de caer, el luchador se lesionó las cervicales, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

Los compañeros de Jesús Andrade y paramédicos que se encontraban en la arena reaccionaron pronto para trasladarlo al hospital más cercano, donde los médicos lo trajeron de la muerte pues, según el reporte, tenía alrededor de 8 minutos sin signos vitales.

Pentagón Jr y su testimonio para ganarse la vida

Pentagón Jr fue salvado, pero debido a la lesión nunca más volvió a luchar, ya que la muerte clínica le trajo consecuencias, pues un tiempo estuvo en estado vegetativo, pero al paso de los años logró volver a caminar y hablar.

Otra de las consecuencias que le derivaron de la lesión fue la pérdida de la vista, según informó Jesús Zúñiga, quien es el presentador oficial de la Tiple A y que presenció la lucha donde ocurrió el accidente. Ahora, Andrade Salas acude a las diferentes arenas del país para dar su testimonio de vida y ganar un poco de dinero para sobrevivir.

