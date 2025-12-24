Algo GRANDE se está gestando en la MLS y POCOS lo han notado

La Major League Soccer no descansa. Mientras la atención suele centrarse en los grandes nombres y las estrellas internacionales, los últimos movimientos del mercado en la MLS revelan algo igual de importante: planificación, continuidad y apuestas inteligentes que pueden marcar la diferencia en una liga cada vez más competitiva para el público latino en Estados Unidos.

En los últimos días, varios clubes han tomado decisiones estratégicas que confirman una tendencia clara: consolidar proyectos, retener talento y reforzar zonas clave sin perder el equilibrio financiero.

Las renovaciones que blindan proyectos y envían un mensaje claro en la MLS

Uno de los movimientos más significativos fue el de Orlando City, que aseguró el futuro del atacante Tyrese Spicer hasta la temporada 2027-28. A sus 25 años, el internacional con Trinidad y Tobago representa velocidad, desequilibrio y proyección ofensiva, cualidades que el club considera fundamentales para su crecimiento deportivo.

En la misma línea, el New York City FC apostó por la continuidad del mediocampista Andrés Perea, quien seguirá ligado al equipo hasta 2027-28. Su renovación refuerza la identidad del club y la estabilidad en el mediocampo, una zona clave para competir en la Conferencia Este.

Los New York Red Bulls también miraron hacia la experiencia al extender el contrato del defensor Tim Parker. Con 32 años, su liderazgo dentro y fuera del vestidor es visto como un activo esencial para un equipo que busca volver a ser protagonista.

Finalmente, el Columbus Crew renovó a Rudy Camacho, quien regresa tras un año complicado por lesión. Su continuidad simboliza confianza y recompensa al carácter mostrado en momentos difíciles.

Refuerzos jóvenes y apuestas fuertes que sacuden el mercado MLS

Entre los fichajes, destaca el movimiento del San Diego FC, que incorporó al defensor Kieran Sargeant, de apenas 22 años. Una apuesta clara al desarrollo y a construir una defensa sólida pensando en el futuro inmediato.

El Austin FC dio uno de los golpes más fuertes del mercado al adquirir al delantero Jayden Nelson desde Vancouver Whitecaps FC, invirtiendo una combinación importante de GAM y una selección del SuperDraft 2026. Una señal clara de ambición.

Por su parte, el Houston Dynamo FC aseguró talento joven con la firma del defensor Reese Miller, formado en casa y con proyección a largo plazo tras su paso por la NCAA.

Estos movimientos del mercado en la MLS confirman que la liga sigue creciendo desde la base, apostando por continuidad, juventud y planificación. Sin grandes titulares ruidosos, pero con decisiones que pueden cambiar el destino de la temporada.