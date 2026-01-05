México, dentro de las 15 selecciones con más goles en la historia de las Copas del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que, desde ahora, se han comenzado a vislumbrar distintas curiosidades que abarcarán este evento. Una de las más llamativas guarda relación con la Selección de México, una de las más goleadoras en este certamen.

México se ha convertido en una de las selecciones más animadoras en la historia de las Copas del Mundo, pues además de estar en la gran mayoría de estas, se destaca por formar parte de los 15 países con más cantidad de anotaciones en estos eventos. ¿Cuántos tiene en total?

¿Cuántos goles tiene México en la historia de las Copas del Mundo?

La cuenta de X “Curiosidades Europa” lanzó un video en donde se reflejan las selecciones más goleadoras en la historia de las Copas del Mundo. El conjunto de México destaca dentro de las 15 más importantes, pues en su etapa en estos eventos el cuadro nacional suma un total de 62 tantos.

Por supuesto que este hecho deriva de la cantidad de veces que México ha asistido a una Copa Mundial, pues desde 1994 a la fecha no se pierde ninguna edición. Aunado a ello, vale mencionar que el Tri, salvo lo ocurrido en Qatar 2022, normalmente llega a los octavos de final de estos certámenes.

El primer lugar es para Brasil, quien suma 237 anotaciones hasta ahora, seguido de los 232 tantos que el cuadro de Alemania ostenta. El tercer lugar es para la Selección de Argentina con 152 goles, mientras que el top 5 lo cierran Francia e Italia con 136 y 128 tantos hasta el momento.

¿Cuál es el grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de México forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , mismo en donde se medirá a escuadras como Sudáfrica, Corea del Sur y una escuadra más de Europa. Su debut se llevará a cabo ante los sudafricanos el 11 de junio en la cancha del mítico Estadio Azteca.