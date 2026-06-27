La regla sobre tarjetas que muchos no conocen, pero podría dejar a un equipo fuera del Mundial 2026

Por primera vez, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene la participación de 48 selecciones, lo que amplía el número de participantes que pueden clasificar a la ronda final. Incluso, en esta edición se disputarán los 16avos de final, con estos cruces actualizados hasta el momento. Es por ello que hay una nueva regla sobre tarjetas que muchos no conocen, pero que podría dejar fuera a un equipo de la competencia.

En esta edición, calificarán a la ronda final los 8 mejores terceros lugares; prueba de ello, Ecuador al vencer a Alemania y que muy posiblemente sea el rival de México en la próxima instancia. Pero, si en algunos casos hay muchas selecciones empatadas en puntos, existe un criterio de desempate que tiene que ver con el fair play.

Un criterio de desempate es el juego limpio: selección que tenga menos tarjetas será beneficiado.|@cjasib

El penúltimo criterio de desempate es el juego limpio. Es decir, si una o más selecciones tiene la misma cantidad de puntos y goles a favor, la FIFA tomará en cuenta al equipo que haya recibido menor cantidad de tarjetas rojas y amarillas durante la fase de grupos.

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Los demás criterios de desempate en el Mundial 2026

Para definir los 8 mejores terceros lugares de 12, la FIFA estableció criterios que se seguirán en caso de que las selecciones empaten en puntos. Por ejemplo, a falta de un día, la mayoría sumó 4 puntos.

El primer criterio para que un tercer lugar avance a la ronda de 16avos de final es que sume la mayor cantidad de puntos. En segundo puesto está la mejor diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos.

El tercer criterio de desempate es la mayor cantidad de goles y, en cuarto, el juego limpio. En caso de que siga persistiendo la igualdad, la FIFA realizará un sorteo para elegir al ganador.

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