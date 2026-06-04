La selección que fue a misa antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los equipos participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se preparan física y espiritualmente para ganar el torneo más importante del mundo. En este caso, la Selección de Croacia fue a una misa en la Capilla de Santo Domingo en Ičići previo a su viaje a Estados Unidos.

Dentro de la ceremonia religiosa se logró ver a los jugadores y miembros del staff del equipo croata, destacando la presencia de figuras como Luka Modric y Mateo Kovacic. De esta manera, el plantel croata decidió también ejercer su fe previo al evento mundialista.

Croacia es un país de 3.82 millones de habitantes en donde predomina el catolicismo romano como su principal religión. Según el Instituto Nacional de Estadística Croata el 87.83 % de los habitantes son católicos, lo cual explica por qué el equipo nacional estuvo presente en una misa previo a su partida.

Jugadores y miembros del staff de Croacia estuvieron en la misa|Credito: Arquidiócesis de Rijeka

El papel de Croacia dentro de la Copa Mundial de la FIFA™

Desde su debut en Francia 98, la Selección de Croacia cuenta con un papel importante dentro de la Copa Mundial de la FIFA™. En siete participaciones que han tenido, registran tres podios: un subcampeonato (Rusia 2018) y dos terceros lugares (Francia 98 y Qatar 2022), por lo que se espera que en esta nueva edición se presente como uno de los animadores del torneo. Ahora competirá por la clasificación dentro del Grupo L contra Inglaterra, Panamá y Ghana.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Todos los partidos de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ serán transmitidos gratis por TV Azteca, además de 29 partidos más que van desde la fase de grupos hasta la gran final del evento mundialista.

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