Fin de una era: El legendario ganador del Balón de Oro que planea su retiro tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El exfutbolista del Real Madrid, Luka Modric, analiza el cierre de su etapa en las canchas a los 40 años de edad una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador comunicó su postura a los integrantes del cuerpo técnico de su selección nacional en los días previos al inicio del torneo y sería el desenlace de una trayectoria de más de dos décadas en la primera división del fútbol europeo.

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En sus últimas aventuras como jugador profesional, Modric concentrará sus esfuerzos para lograr avanzar a las rondas de eliminación directa con Croacia, algo que ya ha conseguido en los últimos Mundiales disputados llegando a la final de Rusia 2018 y semifinales en Qatar 2022.

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Modric, ganador de un Balón de Oro para la historia

El centrocampista croata alcanzó el punto más alto de su carrera individual en el año 2018 al recibir el Balón de Oro de la revista France Football. Ese reconocimiento interrumpió el dominio histórico de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los premios internacionales. Modric lideró a su país hacia el subcampeonato en Rusia 2018 y obtuvo el tercer puesto en la edición de Qatar 2022.

Sin ir más lejos, su palmarés en clubes incluye seis títulos de la UEFA Champions League con la camiseta del equipo español y una gran sumatoria de minutos durante esta última temporada vistiendo la camiseta del AC Milán, lo que lo llevó a un nuevo campeonato mundial en su carrera.

Así llega Modric a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los preparadores físicos de la selección de Croacia diseñaron un plan de cargas de trabajo especial para garantizar el rendimiento de Modric en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ . El jugador disputará sus últimos minutos oficiales en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá y el partido debut de Croacia ante Inglaterra, significará el inicio de la despedida del último gran referente del futbol croata.