Croacia vs Bélgica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 2 de junio, amistoso en el Stadion HNK Rijekan de Rijeka; marcador online

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanza su punto álgido. Tras conquistar el podio en las últimas dos ediciones, la ilusión en Croacia es total. Sin embargo, el camino de preparación de los dirigidos por Zlatko Dalić sufrió un tropezón reciente al caer 1-3 ante Brasil, cortando una impresionante racha de ocho victorias en nueve compromisos. Para evitar hilar dos derrotas en amistosos por primera vez desde 2006, los balcánicos se amparan en su fortaleza: el estadio del HNK Rijeka, un territorio sagrado donde jamás han perdido tras 10 enfrentamientos (8V, 2E).

La tarea no será sencilla. En frente estará Bélgica, combinando jerarquía y un presente sólido. Ubicados dos puestos por encima de los locales en el ranking FIFA, los dirigidos por Rudi Garcia llegan con el cartel de ligeros favoritos gracias a un invicto de 11 partidos que arrastran desde principios de 2025 (7V, 4E). Con una plantilla de 26 estrellas, el estratega busca sacudirse el fantasma de la eliminación en fase de grupos de 2022.

La gran cuenta pendiente para los belgas será domar territorio ajeno, ya que han empatado tres de sus últimos cuatro amistosos como visitantes.

Este choque de titanes europeos será el termómetro definitivo. Croacia busca blindar su localía y recuperar la memoria ganadora, mientras que Bélgica intentará demostrar que su racha invicta es credencial suficiente para asaltar Rijeka.

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