deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

La selección que México supera en el ranking FIFA y muy pocos lo han notado

Pese a no lograr ningún triunfo en la última serie de amistosos, el seleccionado tricolor se mantiene por delante de dos países que suelen dar pelea en los Mundiales

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

México no tuvo los mejores resultados en sus amistosos recientes. Sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Colombia y no logró pasar del empate 1-1 frente a Ecuador. Pese a esto, logró permanecer por delante de dos selecciones competitivas en el último Ranking FIFA.

Con 1682.52 puntos acumulados, los dirigidos por Javier Aguirre se ubican el la decimocuarta plaza del ranking, justo por encima de Uruguay que acumula 1677.57. Algunos escalones por debajo , en el puesto 19° y con 1645.34 unidades aparece la siempre competitiva selección de Japón.

Selección de Uruguay, próximo rival de México
Instagram selección de Uruguay / @aufoficial

Si bien tanto Uruguay (dos victorias) como Japón (un triunfo y un empate) obtuvieron mejores resultados en sus partidos más recientes, ninguna pudo superar a México en la consideración de la FIFA en el pasado mes de octubre. De todas formas, el próximo 20 de noviembre la lista será actualizada.

TE PUEDE INTERESAR

Los próximos amistosos de México, Uruguay y Japón

México tendrá una prueba clave si quiere conservar su lugar en el Ranking FIFA, dado que enfrentará ni más ni menos que a Uruguay en su próximo amistoso. Los de Javier Aguirre se medirán ante el equipo de Marcelo Bielsa en el Estadio TSM de Torreón el sábado 15 de noviembre.

Tres días más tarde, la Selección Nacional jugará ante Paraguay en Texas, mientras que la Celeste hará lo propio ante Estados Unidos en Florida. Por el lado de Japón, sus próximos encuentros serán ante Ghana y Bolivia, ambos en condición de local.

Selección de Japón
Instagram selección de Japón / @japanfootballassociation

Los tres seleccionados ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo. México será la anfitriona del certamen (junto a Estados Unidos y Canadá), mientras que Uruguay y Japón obtuvieron su acceso mediante las Eliminatorias de Sudamérica y Asia respectivamente.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×