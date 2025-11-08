La selección que México supera en el ranking FIFA y muy pocos lo han notado

México no tuvo los mejores resultados en sus amistosos recientes. Sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Colombia y no logró pasar del empate 1-1 frente a Ecuador. Pese a esto, logró permanecer por delante de dos selecciones competitivas en el último Ranking FIFA.

Con 1682.52 puntos acumulados, los dirigidos por Javier Aguirre se ubican el la decimocuarta plaza del ranking, justo por encima de Uruguay que acumula 1677.57. Algunos escalones por debajo , en el puesto 19° y con 1645.34 unidades aparece la siempre competitiva selección de Japón.

Instagram selección de Uruguay / @aufoficial

Si bien tanto Uruguay (dos victorias) como Japón (un triunfo y un empate) obtuvieron mejores resultados en sus partidos más recientes, ninguna pudo superar a México en la consideración de la FIFA en el pasado mes de octubre. De todas formas, el próximo 20 de noviembre la lista será actualizada.

TE PUEDE INTERESAR



Los próximos amistosos de México, Uruguay y Japón

México tendrá una prueba clave si quiere conservar su lugar en el Ranking FIFA, dado que enfrentará ni más ni menos que a Uruguay en su próximo amistoso. Los de Javier Aguirre se medirán ante el equipo de Marcelo Bielsa en el Estadio TSM de Torreón el sábado 15 de noviembre.

Tres días más tarde, la Selección Nacional jugará ante Paraguay en Texas, mientras que la Celeste hará lo propio ante Estados Unidos en Florida. Por el lado de Japón, sus próximos encuentros serán ante Ghana y Bolivia, ambos en condición de local.

Instagram selección de Japón / @japanfootballassociation

Los tres seleccionados ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo. México será la anfitriona del certamen (junto a Estados Unidos y Canadá), mientras que Uruguay y Japón obtuvieron su acceso mediante las Eliminatorias de Sudamérica y Asia respectivamente.