OFICIAL: es la peor selección del ranking FIFA y necesita dejarse ganar para clasificar al Mundial 2026

La carrera por clasificar al Mundial de 2026 sigue en marcha y ya son 28 los equipos clasificados al certamen mundialista . San Marino, que es considerada la peor selección del ranking FIFA, aún tiene oportunidades de estar presente en la Copa del Mundo a pesar de no sumar ni un solo punto en su Grupo H a falta de tres jornadas.

Debido al formato de las Eliminatorias UEFA, San Marino aún tiene posibilidades concretas de clasificar al Mundial 2026 si se deja ganar por goleada. Es cierto que matemáticamente no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs mediante su grupo , pero gracias a su desempeño en la Liga de Naciones podría tener una última oportunidad de estar en México 2026.

San Marino / X San Marino aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026

¿Por qué San Marino aún puede clasificar al Mundial 2026?

El formato oficial de las Eliminatorias Europeas consta de 12 grupos (que van de el “A” al “I") y los líderes de cada uno de ellos clasifican de forma directa al Mundial 2026. Los segundos de cada grupo avanzan a una fase de repechaje interno junto con otros cuatro equipos que provienen de la UEFA Nations League y que no clasificaron al repechaje mediante otros caminos.

Sin posibilidades de clasificar mediante su Grupo H, la Serenísima optará por tener una última oportunidad clasificándose como una de las selecciones provenientes de la Liga de Naciones. Resulta que los europeos ganaron la zona D1 de la Nations League, por lo que entran dentro del grupo de los posibles equipos en llegar al repechaje desde esta posibilidad.

San Marino necesita ser goleado por Rumania: los detalles

En el Grupo H, San Marino está último con 0 puntos y -31 goles de diferencia de gol. Austria lidera con 15 unidades y le siguen Bosnia-Herzegovina con 13 y Rumania con 10. Los bosnios quedaron últimos en la zona A3 de la Liga de Naciones, por lo que San Marino depende del rendimiento de los rumanos dentro del Grupo H de las Eliminatorias UEFA para que Bosnia no finalice como segundo.

El próximo juego de Rumania es contra Bosnia, por lo que deberán ganar sí o sí para que la Serenísima tenga posibilidades de clasificar a la repesca. En noviembre, Rumania se enfrentará a San Marino, por lo que los últimos de grupo deberían dejarse ganar y, por goleada (para aumentar la diferencia de gol a favor de los rumanos), para ayudar a que los Dragones no finalicen como segundos de grupo.

De todas formas, la posibilidad es teórica. Si bien no está descartado matemáticamente, es tan improbable que prácticamente muchos lo consideran un “juego” matemático más que una esperanza realista.