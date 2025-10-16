deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: es la peor selección del ranking FIFA y necesita dejarse ganar para clasificar al Mundial 2026

A pesar de estar último en su grupo de cara a la clasificación al Mundial 2026, existe la posibilidad de que San Marino esté presente si se deja golear

Equipo que debe dejarse ganar para clasificar al Mundial 2026
TV Azteca
Equipo que debe dejarse ganar para clasificar al Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

La carrera por clasificar al Mundial de 2026 sigue en marcha y ya son 28 los equipos clasificados al certamen mundialista . San Marino, que es considerada la peor selección del ranking FIFA, aún tiene oportunidades de estar presente en la Copa del Mundo a pesar de no sumar ni un solo punto en su Grupo H a falta de tres jornadas.

Debido al formato de las Eliminatorias UEFA, San Marino aún tiene posibilidades concretas de clasificar al Mundial 2026 si se deja ganar por goleada. Es cierto que matemáticamente no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs mediante su grupo , pero gracias a su desempeño en la Liga de Naciones podría tener una última oportunidad de estar en México 2026.

San Marino
San Marino / X
San Marino aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026

¿Por qué San Marino aún puede clasificar al Mundial 2026?

El formato oficial de las Eliminatorias Europeas consta de 12 grupos (que van de el “A” al “I") y los líderes de cada uno de ellos clasifican de forma directa al Mundial 2026. Los segundos de cada grupo avanzan a una fase de repechaje interno junto con otros cuatro equipos que provienen de la UEFA Nations League y que no clasificaron al repechaje mediante otros caminos.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin posibilidades de clasificar mediante su Grupo H, la Serenísima optará por tener una última oportunidad clasificándose como una de las selecciones provenientes de la Liga de Naciones. Resulta que los europeos ganaron la zona D1 de la Nations League, por lo que entran dentro del grupo de los posibles equipos en llegar al repechaje desde esta posibilidad.

San Marino necesita ser goleado por Rumania: los detalles

En el Grupo H, San Marino está último con 0 puntos y -31 goles de diferencia de gol. Austria lidera con 15 unidades y le siguen Bosnia-Herzegovina con 13 y Rumania con 10. Los bosnios quedaron últimos en la zona A3 de la Liga de Naciones, por lo que San Marino depende del rendimiento de los rumanos dentro del Grupo H de las Eliminatorias UEFA para que Bosnia no finalice como segundo.

El próximo juego de Rumania es contra Bosnia, por lo que deberán ganar sí o para que la Serenísima tenga posibilidades de clasificar a la repesca. En noviembre, Rumania se enfrentará a San Marino, por lo que los últimos de grupo deberían dejarse ganar y, por goleada (para aumentar la diferencia de gol a favor de los rumanos), para ayudar a que los Dragones no finalicen como segundos de grupo.

De todas formas, la posibilidad es teórica. Si bien no está descartado matemáticamente, es tan improbable que prácticamente muchos lo consideran un “juego” matemático más que una esperanza realista.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×