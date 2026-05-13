NFL: Las estrellas que vendrán a México en el juego Vikings y 49’ers

La espera terminó. Después de cuatro años de ausencia, la NFL volverá oficialmente a México con un partido que promete hacer vibrar a todos los aficionados al futbol americano.

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Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings serán los encargados de protagonizar el esperado regreso de la liga al país en un encuentro de Sunday Night Football que se disputará el próximo 11 de noviembre en el Estadio Banorte. La noticia ya desató emoción entre los seguidores mexicanos, especialmente por la enorme popularidad de los 49ers en territorio azteca.

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El equipo de San Francisco se ha convertido en uno de los más queridos por la afición mexicana gracias a sus constantes apariciones en postemporada y al talento que ha reunido en los últimos años. Sin embargo, enfrente tendrán a unos Vikings que llegan con figuras capaces de cambiar cualquier partido y competirle a cualquiera dentro de la NFL.

Justin Jefferson y McCaffrey encabezan el espectáculo

Uno de los nombres que más ilusión genera es el de Justin Jefferson, considerado por muchos como el mejor receptor abierto de toda la NFL. El jugador de Minnesota, seleccionado en el Draft de 2020, presume números impresionantes con 579 recepciones, 8,480 yardas y 42 touchdowns. Su explosividad, velocidad y seguridad de manos lo convierten en uno de los jugadores más espectaculares de ver sobre el emparrillado.

Del lado de San Francisco, todas las miradas estarán puestas en Christian McCaffrey, uno de los corredores más dominantes de la liga. Desde su llegada a los 49ers en 2022, el corredor ha demostrado su capacidad para romper defensivas gracias a su potencia física y versatilidad ofensiva. McCaffrey acumula 7,589 yardas terrestres, 62 anotaciones y un promedio de 4.6 yardas por acarreo a lo largo de su carrera.

Otro nombre que podría encender al público mexicano es George Kittle. El ala cerrada de los 49ers mantiene una conexión especial con la afición nacional debido a su pasión por la lucha libre y su personalidad carismática. Aunque viene saliendo de una lesión en el tendón de Aquiles, existe confianza en que estará listo para jugar en México.

Mike Evans y muchas más estrellas llegarán al Estadio Banorte

La lista de figuras no termina ahí. Uno de los movimientos más llamativos de la temporada baja fue la llegada de Mike Evans a San Francisco. El veterano receptor, histórico con Tampa Bay, aterriza en la bahía con más de 13 mil yardas y más de 100 touchdowns en su trayectoria, números dignos de un futuro miembro del Salón de la Fama.

Además, el partido contará con otros nombres de peso como Brock Purdy, Nick Bosa, Fred Warner, Aaron Jones, Jordan Addison y T.J. Hockenson. Todo está listo para que México vuelva a vivir una auténtica fiesta de NFL con uno de los partidos más atractivos del calendario.

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