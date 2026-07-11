Nadie puede creer el exótico y millonario negocio que tiene Erling Haaland fuera de las canchas

Noruega e Inglaterra se enfrentan en los Cuartos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido contará con un duelo de titanes como lo son Erling Haaland y Harry Kane, los cuales pelean actualmente por la Bota de Oro. Ya que el delantero noruego registra 7 goles, mientras que el inglés cuenta con 6.

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Cabe recordar que Erling Haaland vive su primera edición mundialista con grandes números de por medio. Por lo que la gran exposición que ha tenido dentro del torneo le han valido para que se conozca más de su figura tanto dentro como fuera de las canchas. Destacando el negocio que del jugador de la Selección de Noruega que pocos aficionados conocen.

Erling Haaland vive su primera Copa Mundial de la FIFA™|REUTERS

Cuál es el nuevo negocio de Erling Haaland

Erling Haaland logró cerrar un acuerdo como accionista minoritario de la marca KKNEKKI, una empresa encargada de elaborar bandas de goma para el cabello. Surgida en Corea del Sur pero con un auge en Noruega, la marca logró cerrar un acuerdo con el futbolista para sacar su propia edición de bandas de goma.

Erling Haaland es accionista minoritario de la empresa de bandas de cabello que usa en sus partidos|Crédito: @erling / Instagram

La incursión de Haaland al mundo de los negocios le ha brindado un éxito rotundo al poder vender su edición limitada en menos de dos semanas. Además de que reportes de diarios como El País señalan ventas de la empresa de más de 10 millones de bandas de goma alrededor del mundo.

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La pelea de Erling Haland por la Bota de Oro

Erling Haaland es una de las figuras que actualmente se encuentra peleando por la Bota de Oro. El delantero cuenta con 7 goles a su cuenta en 4 partidos al perderse un duelo de la Fase de Grupos debido a que no jugó el partido ante Francia por decisiones técnicas.

Messi y Mbappé lideran la tabla de goleo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleo con 8 goles cada uno. Sin embargo, el futbolista nórdico cuenta con las posibilidades de poder igualarlos en estos Cuartos de Final. Tomando en cuenta que solo el astro argentino cuenta con un partido pendiente en dicha instancia.

El paso de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Noruega logró pasar la Fase de Grupos en el segundo lugar del Grupo I con 6 puntos, dejando un récord de 2 victorias y 1 derrota. En su paso por los Dieciseisavos de Final lograron vencer a Costa de Marfil por un marcador de 2 a 1. Mientras que en los Octavos de Final se impusieron a Brasil por el mismo marcador.

Actualmente el equipo nórdico se encuentra como el tercero con más goles anotados en la presente edición con 12 anotaciones. Siendo superada únicamente por Argentina que suma 14 goles y Francia con 16. Por lo que queda claro que el impacto ofensivo de Noruega ha sido de lo más efectivo en este torneo.