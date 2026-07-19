La sorpresa que dio Google por la final del Mundial 2026: esto es lo que se ve de España y Argentina

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputa ya entre España y Argentina. El equipo de Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial, mientras que Luis de la Fuente quiere repetir lo sucedido en el Mundial del 2010. En ese sentido, la fiesta mundialista se vive alrededor del mundo, incluído el digital.

En Google decidieron hacer homenaje al torneo con una portada con la bandera de los finalistas. La famosa empresa de tecnología no dudó en continuar con diseñar sus portadas conforme a los eventos más importantes del año. ¿Cómo fue su diseño y por qué cautivó a los aficionados de futbol?

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Así Google rinde homenaje a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Google optó por cambiar el diseño para integrar los escudos de la Selección de España y Argentina. En ese sentido, puedes darle click al logo para poder acceder de manera directa el minuto a minuto de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque también uno de los diseños destacados es el homenaje que realizó a la Selección de España al pintar de rojo su escudo para incluir el escudo del conjunto ibérico.

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Cabe mencionar que no es la primera vez que Google ha apostado por dejar ciertos diseños dedicados a la justa mundialista. Por lo que ahora la fiebre mundialista parece seguir influyendo en cualquier rincón del mundo en el partido más importante del torneo.

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España se enfrenta a Argentina por segunda vez en una Copa Mundial de la FIFA™

La gran final será el segundo enfrentamiento entre dos potencias futbolísticas. El primer partido lo ganó La Albiceleste por un marcador de 2 a 1 en la Fase de Grupos en 1966. Por lo que La Furia Roja contará con la oportunidad de poder equilibrar el historial o bien el conjunto argentino podría aumentar su hegemonía.

El partido disputado en el Mundial de Inglaterra en 1966 significó la temprana eliminación de España al no sumar los puntos necesarios. Algo que significó un duro golpe debido a que venían como el vigente campeón de Europa. Mientras que Argentina logró clasificar en el segundo lugar de su grupo.

