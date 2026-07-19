La tarjeta roja que debieron haberle marcado a Argentina por esta patada a Lamine Yamal, según los aficionados

España y Argentina viven con intensidad la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Luis de la Fuente apostó por la posesión de la pelota para imponer sus condiciones. Mientras que el plan de Lionel Scaloni es el de poder generar peligro a través de sus rápidos contraataques.

En el mundo de las redes ya denuncian una jugada sobre Lamine Yamal en el que argumentan que el árbitro debió sacar la tarjeta roja sobre Nicolas Tagliafico. Esto ha generado debate dentro de X, antes Twitter, sobre qué argumentos dentro del reglamento arbitral puede considerarse o no como una tarjeta roja.

En redes denuncian una posible roja contra Argentina por una falta contra Lamine Yamal|REUTERS

Aficionados denuncian tarjeta roja tras falta sobre Lamine Yamal

Usuarios consideraron que la entrada de Nicolás Tagliafico sobre Yamal debió considerarse como tarjeta roja debido al punto de contacto y la intensidad con la que llegó el jugador argentino.

La primera robada, roja comida con papas — Manu (@sasuke_manu) July 19, 2026

“Del otro lado es roja” comentó el usuario @KroozGames93. Mientras que @victorromina12 consideró que el árbitro del encuentro no ha estado acertado: “Con ésta contabilizó tres que merecían tarjeta (falta y mano de Maca) Cero tarjetas para los ches”. Por lo que la reacción en redes sociales no tardó por hacerse esperar en el partido más importante de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Con ésta contabilizo tres que merecían tarjeta (falta y mano de Maca)

Cero tarjetas para los ches. — Victor martinez martinez (@victorromina12) July 19, 2026

Lamine Yamal busca triunfar en su primera Copa Mundial de la FIFA™

La Selección de España busca conseguir su segunda Copa Mundial de la FIFA 2026™ con varios debutantes. El más destacado es Lamine Yamal, el joven sensación que se ha consolidado dentro del esquema de Luis de la Fuente. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, el jugador de 18 años cuenta con un valor de mercado de 228 millones de dólares.

España busca levantar su segunda Copa Mundial de la FIFA™|Crédito: @SEFutbol / X

El crack español es el tercer jugador más joven en disputar una justa mundialista y el segundo en anotar un gol en el torneo. Por lo que Yamal buscará redondear sus múltiples récords con el título mundial ante una potencia como lo es la Selección de Argentina.