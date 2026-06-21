Lamine Yamal advirtió a la prensa previo a España vs Arabia Saudita y ahora contesta en la cancha

El conjunto de España dirigido por Luis De La Fuente, le gana a Arabia Saudita en un duelo clave para el futuro del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante la previa, la figura Lamine Yamal envió un mensaje claro a la prensa española y ahora es figura del encuentro tras abrir el marcador con un gran gol luego de una larga sucesión de pases.

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Yamal en la previa había dicho "Los periodistas tienen mucha prisa por acabar nuestro trabajo, estamos en la primera jornada hemos hecho un punto, Portugal ha hecho un punto. Argentina ganó 3-0 y Francia 3-1, ¿ya por eso piensan que la final es Francia-Argentina? No los comprendo, en vez de disfrutar de los partidos quieren sacar una conclusión muy rápida".

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