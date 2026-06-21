Pronóstico Bélgica vs Irán por el Mundial 2026: ganador según apuestas y la IA

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta un enfrentamiento crucial para lo que puede venir en el Grupo G, ya que Bélgica enfrenta a Irán en el Estadio de Los Ángeles con la obligación de sumar de a tres y despegarse en el grupo ya que todos tienen un solo punto hasta el momento. Los principales operadores internacionales de apuestas y los modelos predictivos de inteligencia artificial coinciden en señalar una tendencia clara: Bélgica es favorito.

|Credito: @BelRedDevils / X

El conjunto europeo salta al terreno de juego con el cartel de favorito para quedarse con la victoria en los noventa minutos de juego. Ambos seleccionados llegan a este compromiso tras registrar sendos empates en sus respectivos debuts oficiales de la semana pasada, la escuadra de los Diablos Rojos igualó uno a uno contra Egipto mientras que el combinado persa cosechó un vibrante dos a dos frente a Nueva Zelanda. Ahora, Bélgica e Irán tienen la oportunidad de despegarse de sus principales perseguidores en el Grupo G.

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Esto dice la IA del duelo entre Bélgica vs Irán por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inteligencia artifical le otorga a la Selección de Bélgica una posibilidad de triunfo respaldada en el cincuenta y un por ciento de los escenarios simulados. Por su parte, la probabilidad asignada para una victoria de Irán se sitúa en un veinticinco por ciento y la opción del empate técnico alcanza el veinticuatro por ciento restante.

Por su parte, las casas de apuestas deportivas reflejan este favoritismo al fijar una cuota promedio de 1.45 por el éxito del cuadro conducido por Rudi García. Un hipotético batacazo del representativo asiático recompensa a los usuarios con valores que oscilan entre los 7.50 y los 8.35 por cada unidad apostada. Con todos estos condimentos, el duelo entre Bélgica vs Irán, aparenta ser de los más prometedores de la jornada de hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.