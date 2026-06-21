Lamine Yamal iguala una marca de Pelé que llevaba 68 años en la Copa del Mundo

Lamine Yamal, en los últimos tiempos, se posicionó dentro de uno de los lugares de privilegio: se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes y en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hizo historia luego de convertir el primer gol de España en el juego ante Arabia Saudita.

Según información publicada en la cuenta oficial de OptaJoe, el jugador ibérico se convirtió en el segundo jugador de 18 años o menos en marcar en un partido de la justa internacional.

Vale la pena recordar que esto solamente había sucedido una sola vez en la historia de la competencia y lo había logrado el astro brasilero, Pelé, quien a sus 17 años pudo festejar en un compromiso celebrado entre Brasil y Gales en 1958.

Dicho registro es muy importante y motivador, ya que, el hombre del Barcelona viene de recuperarse luego de sufrir una lesión que lo tuvo alejado de las canchas por un par de días. Ahora con esta primera celebración, seguramente le permita seguir ayudando a su seleccionado a superar nuevas instancias en la justa orbital.

El futbolista juvenil le dio el primer gol a España en el actual torneo. |Reuters

¿Cuáles son los siguientes retos que deberá afrontar España en el Mundial 2026?

Después de disputar el partido en Atlanta, el conjunto europeo tendrá que seguir en el camino de la victoria con la idea de confirmar su presencia en los 16avos de final.

Para asegurar su clasificación tendrá que ganarle a Uruguay en la tercera fecha de la Fase de Grupos en un partido que se realizará el próximo viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

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TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

Durante la actual edición del torneo internacional, varios aficionados mexicanos a lo largo del territorio nacional van a poder disfrutar de las incidencias de algunos cotejos a través de las transmisiones de TV Azteca que serán gratuitas y podrán verse EN VIVO.

Con este buen anuncio realizado por parte de uno de los medios más importantes del país, la audiencia garantiza poder apreciar los encuentros de la reciente campaña del equipo nacional y también otras confrontaciones representativas del certamen.