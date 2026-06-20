Messi puede seguir haciendo historia en la segunda fecha del Copa Mundial de la FIFA 2026™: los récords que perseguirá

Lionel Messi en tan solo un partido jugado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ logró meterse nuevamente en los libros de historia después de anotar tres goles en el debut mundialista ante Argelia. ¿Cuáles son los récords que podría conquistar en el futuro inmediato?

A sus casi 39 años, el argentino dio una exhibición de un importante nivel. Los goles convertidos le permitieron alcanzar a Miroslav Klose y en caso de un nuevo tanto en el actual certamen, quedaría como el máximo anotador de la competición.

Ahora bien, este no es el único registro que persigue el rosarino. Su último festejo es memorable, ya que el delantero logró alcanzar 16 victorias en Copas del Mundo. Por ello, los próximos tres puntos le otorgarían la distinción como el futbolista que más partidos ha ganado en toda la historia del torneo orbital.

Messi suma 22 participaciones directas de gol en 20 partidos durante el 2026|Crédito: @Argentina / X

El último récord que Messi desea alcanzar se vincula con los goles convertidos desde afuera de los 16.50. El sudamericano alcanzó al jugador brasilero Rivelino en una marca muy llamativa: anotar cinco goles desde larga distancia.

Por todo lo anterior, el futuro inmediato parece inspirar al ex Barcelona, quien volvió a demostrarle a toda su fanaticada que se encuentra en un buen momento. Solamente el tiempo determinará si la Pulga alcanzará a superar sus propios registros.

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