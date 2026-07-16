Nadie puede creer esta predicción de 2021 sobre la final Argentina vs España

Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey. El cuadro sudamericano dirigido por Lionel Scaloni venció a Inglaterra en Semifinales, mientras que los ibéricos comandados por Luis de la Fuente derrotaron a Francia. Sin embargo, una predicción que data de 5 años atrás volvió a tomar fuerza tras definirse la final.

Un usuario de X, @actuallyimthe, había publicado el día 11 de julio de 2021 que Argentina sería el campeón de la Copa del Mundo en 2026 derrotando a España en la final. “Argentina acaba de vencer a España en la final de la Copa Mundial de 2026, 3-2”, fue lo que escribió el internauta, posteo que se volvió cada vez más viral con el paso del tiempo.

A día de hoy, la publicación alcanzó los 268 mil “me gusta” y suma 145 mil “guardados”, además de 19 mil comentarios. Se convirtió en uno de los posteos más virales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que cinco años atrás, el internauta predijo a los finalistas de la actual justa mundialista. Solo queda saber si Argentina será campeona y con el resultado compartido.

Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2. — dilemma (@actuallyimthe) July 11, 2021

Cuándo y a qué hora se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Nueva Jersey y a las 16:00 horas de Argentina.

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El partido que definirá al nuevo campeón del mundo tendrá como escenario el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, recinto elegido por la FIFA para cerrar la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

Cabe destacar que Argentina buscará su cuarto título mundial y el primer bicampeonato de su historia, luego de haber obtenido el trofeo durante el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, España buscará su segunda estrella, siendo el Mundial de Sudáfrica 2010 la única Copa del Mundo que consiguieron en su historia.