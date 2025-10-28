Lando Norris levanta la voz contra la afición mexicana de F1

Después de conseguir la victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, fue fuertemente abucheado por la afición que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, una vez consagrado ganador del evento, aseguró que no le pone mucha atención a aquellos que le manifiestan su animadversión.

“La verdad es que no lo sé (por qué me abuchean), para ser honesto. La gente tiene derecho de hacer lo que hacen. Estoy contento. Me concentro en mí mismo, mantengo la cabeza fría e ignoro todo esto. Me mantengo fiel a mí mismo y eso está funcionando por ahora”, dijo.

Norris, a favor de los abucheos en su contra

Mientras la rechifla se extendía por el inmueble, ubicado al oriente de la capital mexicana, el piloto vencedor sonreía y, cuando debió explicarlo, fue contundente y hasta recordó otro escenario en el que vivió algo similar.

“No sé por qué no paro de reír cuando me abuchean, creo que eso me mantiene estable. Así que lo pueden seguir haciendo si es lo que quieren, prefiero que me animen, pero no sé, quién sabe, pasó lo mismo en Monza y algunos otros sitios, yo solo me concentraré en hacer mis cosas”, indicó.

El nuevo líder del campeonato de pilotos —tras superar a su coequipero pero Oscar Piastri— compartió las claves que, considera, lo llevaron a obtener su sexta conquista, en la actual temporada de la categoría reina del automovilismo.

“Pude mantenerme concentrado. Pude mantener la vista al frente y enfocarme en lo que estaba haciendo. Fue una carrera bastante directa para mí, eso era exactamente lo que buscaba. Buena salida, buena primera vuelta, y a partir de ahí pude continuar”, explicó.

Norris, satisfecho con el GP de México

Y a pesar de la hostilidad que el público le hizo sentir, Lando Norris se refirió de forma positiva al Gran Premio celebrado en la Magdalena Mixhuca y mandó un mensaje de agradecimiento que refrendó con una firma en la botella del ganador en la que se lee: “Viva México”.

“Hacer una buena salida, eso fue lo mejor. Creo que salí mucho mejor que los pilotos a mi alrededor. Esto es increíble. Esta es mi primera victoria en México. Una gran carrera para ganar, sobre todo aquí en el estadio, así que gracias a todos los aficionado”, concluyó.

