AUTOMOVILISMO
Nota

No quería a Checo Pérez y ahora le da su ‘bendición’ en su regreso a la Fórmula 1

El Gran Premio de México 2025 ya ha pasado a la historia con un triunfo del piloto británico Lando Norris (McLaren) que lo subió a la cima del Campeonato de Pilotos

Checo Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

El Gran Premio de México 2025 ya ha pasado a la historia con un triunfo del piloto británico Lando Norris (McLaren) que lo catapultó a la cima del Campeonato de Pilotos en esta temporada de la Fórmula 1, pero ha dejado diferentes comentarios sobre la llegada para la próxima temporada de Checo Pérez a la máxima categoría con en el equipo de Cadillac.

La Checomania se encuentra en la pista como en las calles

Entre ellas dentro de la escudería de Red Bull como Helmut Marko y el actual campeón Max Verstappen, excompañero del mexicano en cuatro temporadas donde el piloto neerlandés consiguió cuatro veces el campeonato.

Las sorprendentes palabras de Helmut Marko sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

El asesor principal de Red Bull Racing, Helmut Marko se mostró sorprendentemente positivo ante el nuevo capítulo en la carrera del piloto tapatío.

“Creo que es una gran chance para Checo, es un nuevo comienzo así que podría ser un gran paso en su carrera”, declaró Marko en entrevista. Este comentario, breve pero significativo, contrastan con la relación tensa que ambos mantuvieron durante la etapa de Checo en Red Bull. Ahora, el europeo parece reconocer el valor de esta nueva oportunidad para el mexicano, quien tras un año sabático vuelve a la parrilla con una escudería debutante.

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa no solo una expansión del campeonato hacia nuevos horizontes, sino también una plataforma fresca para que el tapatío demuestre su experiencia y talento. El piloto mexicano, que se ausentó del GP de México 2025, ha sido extrañado por la afición local, que lo considera un ícono del deporte motor nacional.

Por su parte, Max Verstappen, excompañero de Sergio Pérez en Red Bull, también se pronunció sobre el regreso del mexicano antes que comenzará la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez: “Regresará el año siguiente por lo cual estoy muy contento por Checo. Estará de vuelta a la parrilla, pero ahora sólo hay que disfrutar el momento y yo disfruto mi tiempo en México. Siempre es increíble ver lo apasionada que es la gente”. Las palabras del multicampeón mundial reflejan el respeto y la camaradería que persiste entre ambos pilotos, a pesar de sus caminos divergentes.

En cuanto al desempeño de Verstappen en el Gran Premio de México, Marko fue claro: “No esperaba estar en el podio”. El tercer lugar obtenido por el neerlandés mantiene vivas sus aspiraciones de revalidar el título mundial, aunque aún se encuentra detrás de los punteros Lando Norris y Oscar Piastri.

¿Cómo se encuentra el Campeonato de Pilotos 2025?

Tras el Gran Premio de México 2025 y quedando cuatro carreras para que termine la temporada, Lando Norris es el nuevo líder del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 con 357 puntos, seguido muy de cerca por Oscar Piastri con 356 y Max Verstappen con 321

Checo Pérez
Red Bull F1
Max Verstappen
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

