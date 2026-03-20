Lando Norris va a tener su propia figura de cera en museo de Londres

Lando Norris es el hombre del momento en la Fórmula 1, donde es el actual campeón de la máxima categoría del automovilismo. Mientras el piloto disfruta estar en la cima, se ha confirmado que va a tener su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres.

El británico ya estuvo con los artistas encargados de hacer su figura de cera en los primeros días del año, pues ellos van a ser los encargados de hacer una réplica de su cuerpo. Por su parte, el museo Madame Tussauds ya emitió un comunicado, donde revela detalles del proceso.

Capturando cada detalle preciso, desde la verificación de colores hasta las medidas, de la estrella de pies a cabeza

¿Qué ha dicho Lando Norris sobre su figura de cera?

Lando Norris es uno de los pilotos más queridos por los seguidores de la Fórmula 1, pero su popularidad creció, luego de ganar su primer campeonato, tras una fuerte batalla por el liderato con Max Verstappen y su propio compañero de equipo, Oscar Piastri.

Es bastante surrealista pensar que tendré una figura en Madame Tussauds; es un gran honor. Trabajar con los artistas ha sido fantástico, y ver todos los detalles que han puesto en la figura es realmente impresionante. Estoy deseando que los fans vengan a ver la figura terminada en Londres este verano

La figura de Lando Norris, va a estar exhibida en dicho museo, junto a las figuras de otras personalidades que han brillado en el mundo del deporte, entre ellos Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, solo por mencionar algunos.

Finalmente, el director del museo, Steve Blackburn, destacó la trayectoria que ha logrado el piloto británico en la Fórmula 1 y la gran popularidad que tiene.